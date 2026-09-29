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Caen tres miembros del ELN tras extorsiones, quema de bus y ataques a tropas del Ejército en la vía a la Costa

Los capturados hacen parte de la compañía Héroes de Tarazá, con presencia en Cáceres, Tarazá y Valdivia. Uno de ellos está vinculado a la quema de un bus intermunicipal en diciembre de 2025.

  • Imagen de los capturados durante la audiencia. Foto: cortesía.
    Imagen de los capturados durante la audiencia. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 11 minutos
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La Fiscalía General de la Nación aseguró a tres hombres señalados de hacer parte de la compañía Héroes de Tarazá del ELN, estructura con presencia en Cáceres, Tarazá y Valdivia, en el Bajo Cauca antioqueño.

Los capturados son los hermanos Jaider Giovanni y Wilder Arley Vera Gil, y John Argenis Mazo Chavarría, quienes fueron imputados por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado y terrorismo. Ninguno aceptó los cargos y los tres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Según la investigación, los procesados cumplían roles distintos dentro de la estructura. Jaider Giovanni Vera Gil era el encargado de recolectar el dinero producto de extorsiones a comerciantes ubicados sobre la Troncal al Caribe y realizaba labores logísticas como el suministro de víveres y la adquisición de clorhidrato de cocaína para el sostenimiento del grupo.

También está vinculado a la quema de un bus de servicio intermunicipal ocurrida el 15 de diciembre de 2025 en el sector de La Paulina, en Valdivia, acción que generó temor entre la población y afectó la movilidad en el corredor vial.

Los otros dos procesados son señalados de participar en el abastecimiento de alimentos y diversos elementos para la estructura armada, así como en el cobro directo de las extorsiones que el grupo ilegal imponía a distintos sectores económicos de la región.

Ataque a un bus

En diciembre de 2025, la Séptima División del Ejército había informado que hombres armados interceptaron el vehículo de servicio intermunicipal en el sector de La Paulina, que se movilizaba con 18 pasajeros de Barranquilla a Medellín, e incineraron el automotor.

El Ejército atribuyó el hecho a la compañía Héroes de Tarazá del ELN y desplegó tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles y del Grupo Liviano de Caballería N.° 9 para asegurar el lugar.

Posteriormente, el grupo criminal también atacó “de manera indiscriminada mediante ráfagas de fusil y ametralladora” a tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles, que tiene presencia en esa área, según informaron las autoridades.

Ese episodio hizo parte de una seguidilla de ataques que azotó a Antioquia en los últimos días de 2025: una carga explosiva en el puente del sector El Barroso, en Salgar; otra explosión en la Troncal del Café en el sector Arquia, sobre la vía Manizales-Medellín; un ataque al peaje Cabildo entre Girardota y Barbosa; y la aparición de banderas del ELN en la Autopista Medellín-Bogotá, el Alto de Minas y la doble calzada Bello-Hatillo.

Con la judicialización de estos tres hombres, la Fiscalía busca afectar la capacidad operativa y financiera de una de las compañías del ELN con mayor actividad en el norte y el Bajo Cauca antioqueño.

Lea más: Fabricaba hasta 100 minas antipersonales diarias: explosivista del ELN se entregó al Ejército en Antioquia

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué roles cumplían los hermanos Vera Gil y John Mazo en el ELN?
Jaider Giovanni Vera Gil recolectaba el dinero de extorsiones en la Troncal al Caribe, compraba cocaína para el sostenimiento del grupo y participó en el atentado al bus. Wilder Arley Vera y John Mazo gestionaban la logística de víveres y el cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de Cáceres, Tarazá y Valdivia.
¿Qué acciones adicionales cometió el ELN durante ese evento en la vía?
Posterior a la quema del bus, el grupo armado atacó de manera indiscriminada con ráfagas de fusil y ametralladora a tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 31 Rifles que acudieron a asegurar el corredor vial.
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