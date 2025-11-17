ELN liberó a cinco soldados secuestrados hace una semana en Arauca

Cinco soldados secuestrados hace una semana en el departamento de Arauca fueron liberados por el ELN este lunes.

La noticia la confirmó la Octava División del Ejército Nacional, entidad que señaló que la liberación fue posible gracias a la intermediación del la Iglesia Católica, varias organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo.

Los uniformados fueron retenidos por ese grupo ilegal desde el pasado 9 de noviembre, cuando se desplazan por la vía entre los municipios de Tame y Arauca, para disfrutar de un permiso.