ELN liberó a cinco soldados secuestrados hace una semana en Arauca

Los uniformados fueron retenidos por ese grupo ilegal cuando se desplazaban por la vía entre Tame y Arauca.

  Los soldados ya fueron recibidos por personal militar y están siendo objeto de valoraciones de salud, informó el Ejército. FOTO: Cortesía Ejército Nacional
El Colombiano
hace 58 minutos
Cinco soldados secuestrados hace una semana en el departamento de Arauca fueron liberados por el ELN este lunes.

La noticia la confirmó la Octava División del Ejército Nacional, entidad que señaló que la liberación fue posible gracias a la intermediación del la Iglesia Católica, varias organizaciones no gubernamentales y la Defensoría del Pueblo.

Le puede interesar: Secuestro de soldado en Balboa, Cauca: Ejército denuncia a disidencias ‘Carlos Patiño’ y pide apoyo para ubicar al militar

Los uniformados fueron retenidos por ese grupo ilegal desde el pasado 9 de noviembre, cuando se desplazan por la vía entre los municipios de Tame y Arauca, para disfrutar de un permiso.

Desde aquel domingo, la Fuerza Pública repudió la acción, sobre todo señalando que sus cinco integrantes estaban indefensos.

Los uniformados liberados aparecen identificados como Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval.

Lea también: Cilindros con temporizadores: así fue el atentado con volqueta en Tunja que puso en jaque a batallón Simón Bolívar

Las Fuerzas Militares informaron que los soldados ya fueron recibidos por personal militar y están siendo objeto de valoraciones de salud.

“Enviamos un saludo fraterno a las familias de nuestros militares. Asimismo, agradecemos a todos los colombianos por sus mensajes, gestos de solidaridad y apoyo durante estos días de incertidumbre. Su respaldo es fundamental para la institución y constituye una fortaleza para continuar con la misión constitucional”, añadió la institución.

