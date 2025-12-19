MinDefensa se refiere a ELN como cartel y advierte que son una amenaza: ofrece millonaria recompensa por atentado en Cesar

Luego de que se llevara a cabo el atentado que dejó siete soldados fallecidos y otros 30 heridos durante la noche del jueves en Aguachica, Cesar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estableció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información “que permita anticipar efectivamente atentados terroristas y ataques con drones”.

Desde el Ministerio, además, se condenó el ataque terrorista que se le atribuyó al ELN, el cual sucedió justamente en medio del paro armado que anunció este grupo guerrillero el fin de semana pasado.

En contexto: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 7 muertos y 31 heridos

Sobre el atentado, se estableció que, en la noche del 18 de diciembre, “se presentó una acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército Nacional en Aguachica, Cesar”.

Por otro lado, el ministro habló sobre el incremento de estos ataques terroristas en el que se ha incrementado el uso de drones de combate. “En este año se han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones; sin embargo, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”, compartió el ministro de Defensa a través de un mensaje por medio de su cuenta de X (antes Twitter).