MinDefensa se refiere a ELN como cartel y advierte que son una amenaza: ofrece millonaria recompensa por atentado en Cesar

Tras el ataque a la base militar en Aguachica la noche de ayer con drones, el Ministerio de Defensa aseguró que “esta amenaza ha crecido exponencialmente” en el país.

    Se anunciaron hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar atentados terroristas con drones. Foto: Redes Sociales.
El Colombiano
hace 38 minutos
bookmark

Luego de que se llevara a cabo el atentado que dejó siete soldados fallecidos y otros 30 heridos durante la noche del jueves en Aguachica, Cesar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estableció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información “que permita anticipar efectivamente atentados terroristas y ataques con drones”.

Desde el Ministerio, además, se condenó el ataque terrorista que se le atribuyó al ELN, el cual sucedió justamente en medio del paro armado que anunció este grupo guerrillero el fin de semana pasado.

En contexto: ELN atacó con drones y explosivos la base militar de Aguachica, Cesar: al menos 7 muertos y 31 heridos

Sobre el atentado, se estableció que, en la noche del 18 de diciembre, “se presentó una acción terrorista del ELN empleando drones y lanzamiento de artefactos explosivos contra una base militar del Ejército Nacional en Aguachica, Cesar”.

Por otro lado, el ministro habló sobre el incremento de estos ataques terroristas en el que se ha incrementado el uso de drones de combate. “En este año se han inhibido alrededor de un 95 % de ataques con drones; sin embargo, esta amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”, compartió el ministro de Defensa a través de un mensaje por medio de su cuenta de X (antes Twitter).

Frente a este escenario, el presidente de la República autorizó medidas extraordinarias. “El señor Presidente de la República autorizó avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de un billón de pesos para desarrollar la primera fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”.

Asimismo, ordenó que se desplieguen todas las capacidades del Estado para dar con los responsables con los responsables de este atentado terrorista. “He ordenado el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación para dar con los responsables y neutralizar esta amenaza terrorista. No nos van a doblegar”, se lee en el mensaje de Sánchez.

El ministro anunció un incentivo económico para prevenir este tipo de atentados en los cuales se utilicen este tipo de dispositivos. “Ofrecemos hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita anticipar efectivamente atentados terroristas y ataques con drones”.

Lea también: Estos serían los responsables de atentado del ELN que dejó 7 militares muertos en Aguachica, Cesar

Los presuntos responsables

Información de fuentes de inteligencia militar a las que tuvo acceso este diario, apuntan a José Sánchez Navarro, alias Wilser, quien lleva 22 de sus 36 años delinquiendo y es referenciado como el cabecilla principal de la estructura Camilo Torres Restrepo de esa guerrilla, como uno de los responsables del atentado.

Se le señala de planear y ejecutar tres hechos delictivos entre 2016 y 2018. El 1 de julio de 2016 habría dirigido una acción terrorista contra las tropas del Plan Meteoro en la entrada al aeropuerto de Aguas Claras, en Ocaña (Norte de Santander), que dejó dos militares heridos.

Por otra parte, Alonso Contreras Ramírez, alias Fercho, aparece como el segundo presunto responsable del atentado en Aguachica. Tiene 44 años, de los cuales 18 años han sido de historial criminal.

Así mismo, es cabecilla criminal del frente Camilo Torres y tiene dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión. Algo a resaltar, es que lo referencian como explosivista con experiencia en la fabricación de artefactos para drones y tatucos (bombas artesanales).

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue responsable del atentado en Aguachica?
El ataque es atribuido al ELN, específicamente al frente Camilo Torres Restrepo, según inteligencia militar.
¿Por qué el ELN usa drones en sus ataques?
Los drones permiten lanzar explosivos a distancia, reducir riesgos para los atacantes y aumentar el impacto terrorista.
¿Qué recompensa ofrece el Gobierno?
Hasta 200 millones de pesos por información que permita anticipar atentados terroristas y ataques con drones.
