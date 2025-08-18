ELN responde a Petro tras señalamientos por magnicidio de Miguel Uribe: “Es deber de un presidente decir la verdad”

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) salió a desmentir al presidente Gustavo Petro, quien sugirió que esa guerrilla podría estar vinculada con el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. En un duro pronunciamiento, Antonio García, máximo comandante del grupo armado, rechazó las afirmaciones del mandatario y las calificó de “ligeras” y “malintencionadas”.
Durante la ceremonia de ascensos de generales en la Escuela General Santander, el presidente Petro se refirió al crimen de Uribe Turbay —quien murió tras recibir tres disparos en un parque del occidente de Bogotá— como un hecho de “conmoción nacional”. Allí, Petro insinuó que el ELN podría estar detrás del ataque, aunque aclaró que no tenía pruebas concluyentes. Según el mandatario, el crimen no tendría motivaciones de odio político y las autoridades han solicitado acompañamiento de expertos internacionales para avanzar en la investigación.