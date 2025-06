Embajador de Colombia en Palestina, Jorge Iván Ospina, inicia funciones sin sede oficial, ¿por qué?

Aunque su nombramiento se hizo hace algunas semanas, el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, no ha podido viajar hasta Palestina para cumplir sus funciones como embajador en ese país que es reconocido como Estado por Colombia desde 2018. El problema no tiene que ver con el embajador, sino con asuntos geopolíticos.

Sucede que en Cisjordania, donde queda Ramallah, no hay aeropuertos y el más cercano es el de Tel Aviv, capital de Israel. En tierra también el acceso sería por Jerusalén, que es territorio israelí.



“Tengo interés de viajar lo más pronto posible y hacer fuerza para que me dejen entrar. Me sentiría muy mal si no lo consigo”, dijo el embajador a El País.