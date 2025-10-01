Embajada de EE. UU. en Colombia limitará sus servicios por el cierre de gobierno, ¿afectará el trámite de visas?

La administración federal de Estados Unidos enfrenta una crisis luego de que el Senado negara la extensión del presupuesto de financiación, lo que llevó al país a declarar el cierre gubernamental. En Colombia ya comienzan a sentirse los efectos de esta decisión, que obliga al gobierno estadounidense a cerrar agencias federales.
Apenas un día después de la negativa del Senado, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió un comunicado que dejó entrever posibles problemas con la expedición de pasaportes y visas, pese a la larga fila de aspirantes.
A través de sus redes sociales, la sede diplomática informó que, por orden del gobierno de Estados Unidos, inhabilitará las publicaciones en sus cuentas oficiales hasta nueva orden. “Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, señaló la embajada.