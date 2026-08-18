Embajadora en Haití no se quiere ir del cargo: dice que busca aclarar lío de US$500 mil

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, fue declarada insubsistente por el nuevo Gobierno, pero anunció que no dejará su puesto hasta que se esclarezcan los señalamientos relacionados con el manejo administrativo de la misión diplomática y un supuesto faltante de más de US$500.000, equivalentes a unos $1.500 millones.
En contexto: Ellos son los cinco embajadores que no renunciaron y fueron declarados insubsistentes por el Gobierno
La diplomática aseguró en Caracol Radio que acudió a la Fiscalía para pedir que se investiguen tanto las presuntas irregularidades como una supuesta filtración de información desde la Cancillería que, según sostiene, podría haber sido “falsa o tergiversada”.
La respuesta de Velásquez se conoció este domingo, días después de que Caracol Radio revelara una investigación sobre movimientos financieros de la embajada y recursos pendientes de legalización.