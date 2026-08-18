Embajadora en Haití no se quiere ir del cargo: dice que busca aclarar lío de US$500 mil

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez Uribe, fue declarada insubsistente por el nuevo Gobierno, pero anunció que no dejará su puesto hasta que se esclarezcan los señalamientos relacionados con el manejo administrativo de la misión diplomática y un supuesto faltante de más de US$500.000, equivalentes a unos $1.500 millones. En contexto: Ellos son los cinco embajadores que no renunciaron y fueron declarados insubsistentes por el Gobierno La diplomática aseguró en Caracol Radio que acudió a la Fiscalía para pedir que se investiguen tanto las presuntas irregularidades como una supuesta filtración de información desde la Cancillería que, según sostiene, podría haber sido “falsa o tergiversada”. La respuesta de Velásquez se conoció este domingo, días después de que Caracol Radio revelara una investigación sobre movimientos financieros de la embajada y recursos pendientes de legalización.

¿Qué pasó con los US$500.000?

De acuerdo con la mencionada investigación, la Cancillería habría encontrado más de US$500.000 pendientes de legalización, además de otras inconsistencias en la ejecución de recursos de la misión diplomática. Entre los asuntos que estaban siendo revisados aparecen movimientos financieros con soportes insuficientes, dificultades para determinar la destinación de algunos pagos, retiros en efectivo y cheques cuya justificación no estaría plenamente establecida. Velásquez, sin embargo, niega haber recibido o manejado personalmente esos recursos. La embajadora sostuvo que los fondos de la misión cuentan con documentación y negó haber recibido transferencias provenientes de las cuentas de la representación diplomática. Incluso aseguró que las autoridades pueden revisar tanto sus cuentas personales como las de la embajada para comprobar que no recibió dinero de la misión.

Velásquez insistió en que existe una diferencia entre tener procesos administrativos o documentos pendientes de legalización y que se haya producido una pérdida o apropiación de recursos públicos. “La existencia de asuntos administrativos o documentales pendientes no puede confundirse con la pérdida o apropiación de recursos públicos”, sostuvo. Para explicar las dificultades administrativas de la misión, Velásquez afirmó que durante los tres años que ha estado al frente de la embajada informó a la Cancillería sobre los problemas que enfrentaba. Según su versión, realizó al menos 60 comunicaciones para advertir sobre las dificultades administrativas, especialmente relacionadas con la falta de personal especializado. El caso ocurre además en medio del cambio de Gobierno. Aunque Velásquez fue declarada insubsistente, la embajadora decidió no presentar su renuncia y manifestó que permanecerá en el cargo mientras se aclaran los señalamientos.

¿Puede permanecer en el cargo?

La situación tiene un límite legal. El Decreto Ley 274 de 2000 establece que, cuando un embajador es desvinculado mediante una declaratoria de insubsistencia, cuenta con dos meses para dejar el cargo y regresar a Colombia. Por eso, la decisión de Velásquez de no renunciar no significa que pueda permanecer indefinidamente como jefa de la misión diplomática.

No es la primera polémica

Los cuestionamientos por el manejo administrativo de la embajada no son el primer episodio polémico que enfrenta Velásquez. La Procuraduría abrió una investigación y ordenó su suspensión provisional hasta el próximo 31 de mayo por una presunta participación indebida en política. El proceso está relacionado con declaraciones que habría realizado durante una entrevista concedida a un medio de comunicación haitiano, en las que aparentemente manifestó su respaldo al entonces candidato presidencial Iván Cepeda. Según el señalamiento, la embajadora habría afirmado: “La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Antes de llegar a la embajada, Velásquez había sido nombrada cónsul en Puerto Príncipe. Desde ese cargo recibió cuestionamientos de familiares de los colombianos detenidos en Haití por su presunta participación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ahora, su permanencia en la misión diplomática queda marcada por dos frentes: la salida ordenada por el nuevo Gobierno y la investigación sobre los recursos pendientes de legalización, un caso que la propia embajadora pidió llevar ante la Fiscalía. Siga leyendo: María Consuelo Araújo, la misma que ablandó la relación de Uribe con Chávez, se encargará ahora de Trump Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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