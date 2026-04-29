Hallaron cadáver embolsado en la Loma de los Bernal, Medellín: Van 6 en abril y 11 en todo el año

Otro cuerpo embolsado fue encontrado en las últimas horas en el sector de la Loma de los Bernal, en la comuna 16 (Belén), por personas que transitaban por la vía que conecta con la vereda Manzanillo, de Altavista. Este es el sexto cadáver hallado en estas características en lo que va de abril y el undécimo del año.
Los hechos se registraron sobre las 2:02 de la tarde de este martes en la carrera 78 con la calle 3C, cuando personas avistaron los despojos mortales en una zona boscosa, al lado de este corredor vial, por lo que alertaron a las autoridades.