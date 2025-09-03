Lluvias de esta semana ya causaron estragos en El Carmen de Viboral y La Unión

Las fuertes precipitaciones registradas en las últimas noches han generado una serie de emergencias en el Oriente antioqueño, especialmente en los municipios de El Carmen de Viboral y La Unión, donde decenas de familias han sido afectadas y han sufrido cuantiosos daños en infraestructura, viviendas y vías.
En El Carmen de Viboral, el balance preliminar reporta daños en dos infraestructuras municipales claves: la Casa de Justicia y la Casa de la Juventud. Ambas fueron atendidas de inmediato por el cuerpo de bomberos y la empresa de servicios públicos La Cimarrona.
El corregimiento La Aurora también sufrió el impacto de las lluvias, con afectaciones en un jardín infantil y en el techo de su institución educativa, que ya presentaba dificultades previas.
En cuanto a las viviendas, se registraron cinco inmuebles afectados (cuatro en zona urbana y uno en zona rural), y la Oficina de Gestión del Riesgo se prepara para brindar atención humanitaria de emergencia a estas familias. De manera preliminar, se estima que al menos 13 familias han reportado algún tipo de afectación en este municipio, concentrándose en barrios como San Fernando, Los Ángeles, La Aurora, La Cucharita y La Chapa, así como en el sector de Alto Grande, donde la Circunvalar también sufrió inundaciones.