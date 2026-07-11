La paisa Emiliana Arango se coronó campeona de dobles en el WTA 125 de Bastad

El tenis colombiano está de fiesta. Este sábado 11 de julio, la antioqueña Emiliana Arango Restrepo se coronó en el WTA 125 de Bastad en la categoría de dobles junto a la suiza Simona Waltert. La cafetera que supo ser número 46 del mundo en el año 2023 desplegó un juego potente y con capacidad devolutiva, algo que se une con la fortaleza del ace de la hélvetica. La final la jugaron contra la británica la francesa Elixane Lechemia y la inglesa Alicia Barnett, ganando por 6-4 y 6-1 en poco más de una hora de partido. La fortaleza de la pareja suizo-colombiana fue la eficacia en los quiebres y los tiros ganadores. En el duelo decisivo del Nordea Open, ganaron 7 de los 13 break points posibles, además de conseguir el único ace del juego.

Lea también: Linda Noskova es la nueva campeona de Wimbledon, derrotó a Karolina Muchova Arango y Waltert solo perdieron un set durante todo el torneo, fue en los octavos de final contra la alemana Noma Noha Akugue y la bosnia Anita Wagner, a quienes derrotaron por 6-3, 3-6 y 10-5. Este fue su segundo título como profesional en la WTA, el primero lo consiguió en individuales el 16 de febrero de 2025 en Cancún, México, contra la canadiense Carson Branstine por 6-2 y 6-1. El de Bastad es su primera obtención en dobles. Lo que sigue para la paisa es el WTA 125 de Iasi en Rumania. Allí debutará el próximo lunes 13 de julio en individuales contra la eslovaca Tamara Zidansek, con horario a definir. En dobles del mismo torneo hará pareja con la búlgara Panna Udvardy, donde enfrentará a la española Georgina García Pérez y a la rusa Alevtina Ibragimova el mismo lunes.

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