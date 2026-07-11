Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La paisa Emiliana Arango se coronó campeona de dobles en el WTA 125 de Bastad

La tenista antioqueña, Emiliana Arango, se coronó en el WTA 125 de Bastad en Suecia en la modalidad de dobles junto a la suiza Simona Waltert. Es su segundo título en el circuito

  • Emiliana Arango (derecha) se consagró en dobles de Bastad junto a la suiza, Simona Waltert (izquierda). FOTO: Instagram Emiliana Arango
    Emiliana Arango (derecha) se consagró en dobles de Bastad junto a la suiza, Simona Waltert (izquierda). FOTO: Instagram Emiliana Arango
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
bookmark

El tenis colombiano está de fiesta. Este sábado 11 de julio, la antioqueña Emiliana Arango Restrepo se coronó en el WTA 125 de Bastad en la categoría de dobles junto a la suiza Simona Waltert. La cafetera que supo ser número 46 del mundo en el año 2023 desplegó un juego potente y con capacidad devolutiva, algo que se une con la fortaleza del ace de la hélvetica.

La final la jugaron contra la británica la francesa Elixane Lechemia y la inglesa Alicia Barnett, ganando por 6-4 y 6-1 en poco más de una hora de partido. La fortaleza de la pareja suizo-colombiana fue la eficacia en los quiebres y los tiros ganadores. En el duelo decisivo del Nordea Open, ganaron 7 de los 13 break points posibles, además de conseguir el único ace del juego.

Lea también: Linda Noskova es la nueva campeona de Wimbledon, derrotó a Karolina Muchova

Arango y Waltert solo perdieron un set durante todo el torneo, fue en los octavos de final contra la alemana Noma Noha Akugue y la bosnia Anita Wagner, a quienes derrotaron por 6-3, 3-6 y 10-5.

Este fue su segundo título como profesional en la WTA, el primero lo consiguió en individuales el 16 de febrero de 2025 en Cancún, México, contra la canadiense Carson Branstine por 6-2 y 6-1. El de Bastad es su primera obtención en dobles.

Lo que sigue para la paisa es el WTA 125 de Iasi en Rumania. Allí debutará el próximo lunes 13 de julio en individuales contra la eslovaca Tamara Zidansek, con horario a definir. En dobles del mismo torneo hará pareja con la búlgara Panna Udvardy, donde enfrentará a la española Georgina García Pérez y a la rusa Alevtina Ibragimova el mismo lunes.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

¿Qué título ganó Emiliana Arango en el WTA 125 de Bastad?
Emiliana Arango se proclamó campeona de la categoría de dobles del WTA 125 de Bastad junto a la tenista suiza Simona Waltert. Es el primer título de dobles de su carrera en el circuito WTA.
¿Cuántos títulos profesionales suma Emiliana Arango en el circuito WTA?
Con la conquista en Bastad, Emiliana Arango suma dos títulos profesionales en torneos WTA. El primero fue en individuales, en el WTA 125 de Cancún en febrero de 2025, mientras que el de Bastad representa su primer campeonato en dobles.
¿Con quién ganó Emiliana Arango el título de dobles en Bastad?
La colombiana hizo pareja con la suiza Simona Waltert. Juntas solo cedieron un set durante todo el torneo antes de conquistar el campeonato.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos