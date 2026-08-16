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Emiliana Arango le plantó cara a Swiatek, pero se despidió de Cincinnati

Emiliana Arango se despidió de Cincinnati tras caer ante Iga Swiatek, pero confirmó que su tenis le permite competir frente a las mejores.

  • Emiliana Arango, durante su partido ante Iga Swiatek en Cincinnati, donde la colombiana cayó en segunda ronda, pero dejó buenas sensaciones ante una de las mejores del mundo. FOTO INSTAGRAM EMILIANA
    Emiliana Arango, durante su partido ante Iga Swiatek en Cincinnati, donde la colombiana cayó en segunda ronda, pero dejó buenas sensaciones ante una de las mejores del mundo. FOTO INSTAGRAM EMILIANA
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 4 horas
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Más allá de la derrota, Emiliana Arango se fue este domingo de Cincinnati con la sensación de que su tenis está para competirle a las grandes. La colombiana, que en primera ronda había eliminado a la estadounidense Venus Williams, exnúmero uno del mundo, esta vez puso en aprietos a la polaca Iga Swiatek, actual número cinco del ranking de la WTA, aunque terminó cediendo por 6-3 y 6-0 en la segunda ronda del WTA 1.000.

Ante una de las principales figuras del tenis mundial, Arango tuvo un comienzo alentador. La antioqueña quebró el servicio de Swiatek para ponerse 2-1 arriba y, con solidez desde el fondo de la cancha, consiguió incomodar a una rival que recientemente conquistó el WTA de Toronto.

Swiatek, de 25 años, la misma edad de la colombiana, tiene en su palmarés seis títulos de Grand Slam: cuatro Roland Garros, un Abierto de Estados Unidos y un Wimbledon. Además, permaneció durante más de 120 semanas en el primer lugar del escalafón mundial.

Lea: La colombiana Emiliana Arango arrolló a Venus Williams en Cincinnati

La resistencia de Arango obligó a la polaca a elevar su nivel. Aunque la colombiana respondió en varios intercambios y mostró una defensa consistente, 19 errores no forzados terminaron pasándole factura en el primer set, que Swiatek ganó 6-3 después de 45 minutos.

Desde la tribuna, su entrenador, el extenista Mauricio Hadad, intentaba mantenerla enfocada. “El partido está ahí para ganarlo, está en tu raqueta. La tienes que hacer fallar, no te van a regalar nada en encuentros contra estas grandes”, le decía, mientras Arango reconocía que se estaba “afanando” con algunas de sus decisiones.

El segundo set comenzó de la peor manera para la colombiana. Con una temperatura de 31 grados centígrados, Swiatek quebró de entrada y tomó rápidamente ventaja de 2-0. A partir de ese momento, Arango no consiguió recuperar el ritmo que había mostrado en el comienzo del encuentro.

La polaca aprovechó cada oportunidad, mientras la antioqueña lució incómoda y sin respuestas para contrarrestar la intensidad de su rival. El 6-0 reflejó la superioridad de Swiatek en ese tramo y puso fin al partido después de una hora y 12 minutos.

Arango, actualmente en el puesto 95 del ranking mundial, se marcha de Cincinnati con sentimientos encontrados. Eliminó a Venus Williams y le compitió por momentos a Iga, confirmando que ya no mira de lejos a las mejores.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto duró el partido entre Emiliana Arango e Iga Swiatek en Cincinnati?
El partido duró una hora y 12 minutos. Swiatek se impuso 6-3 y 6-0 en la segunda ronda del WTA 1.000 de Cincinnati.
¿Cómo fue el primer set entre Emiliana Arango e Iga Swiatek?
El primer set fue el tramo más parejo del encuentro. Arango quebró el servicio de Swiatek y llegó a ponerse 2-1 arriba, pero la polaca reaccionó y ganó 6-3 en 45 minutos.
¿Contra quién ganó Emiliana Arango en la primera ronda de Cincinnati?
Arango derrotó a Venus Williams, exnúmero uno del mundo, en la primera ronda del WTA 1.000 de Cincinnati antes de enfrentarse a Iga Swiatek.
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