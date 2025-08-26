Colombia se queda sin cartas: Emiliana Arango se despide del US Open tras caer ante la implacable Iga Swiatek

En Nueva York, el sueño de Emiliana Arango en el US Open duró un suspiro. La antioqueña, que por primera vez entraba al cuadro principal del último Grand Slam del año, chocó de frente con una de las grandes favoritas, la polaca Iga Swiatek.
Con apenas una hora de juego y dos sets en contra, Swiatek frenó en seco el sueño de la Colombiana. Con esta eliminación, Colombia agota sus representantes, luego de la eliminación de Camila Osorio y Daniel Galán, también en la primera ronda.
