Emiliana Arango es la nueva número uno del tenis nacional y quinta en la historia con mejor ranquin WTA

Según publicó la Federación Colombiana de Tenis, Emiliana con su puesto 53 alcanzó la quinta mejor posición de una tenista nacional, al lado Fabiola Zuluaga (16°), Camila Osorio (33°), Catalina Castaño (35°), e Isabel Fernández de Soto (43°); superando a Mariana Duque (66°). En 2002 Fabiola Zuluaga fue ranquin 16, en 2022, Camila Osorio llegó al puesto 33, en 2006 Catalina Castaño fue casilla 35 y en 1975 Isabel Fernández fue casilla 43.

Emiliana en el Top-100