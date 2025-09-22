Emiliana Arango regresó a competencia y se muestra fuerte en el WTA 1000 Beijing

La antioqueña Emiliana Arango Restrepo, patrocinada por Asics (ropa y zapatos), Wilson (raquetas y cuerdas) y Colsanitas, volvió a las competencias en buena manera y ganó en Beijing quedando a un truinfo del cuadro principal del WTA 1000 en China.

Arango, quien disputó la final del WTA de Guadalajara, perdiendo (jugó con problemas de salud, intoxicación), se midió en el cuadro clasificatorio del WTA 1000 Beijing ante local Yushan Shao.

Shao, de tan solo 16 años, cayó ante la contundencia de la colombiana que la venció con parciales de 6-4 y 6-2 en una hora y 19 minutos de juego. Ahora Emiliana se medirá ante la alemana Ella Seidel, en busca de su paso al cuadro principal.