x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Emiliana Arango regresó a competencia y se muestra fuerte en el WTA 1000 Beijing

La colombiana está a una victoria de ingresar al cuadro principal, en el que está Camila Osorio.

  • La antioqueña Emiliana Arango Restrepo en acción. En la noche de este lunes buscará el paso al cuadro principal del Open de China. FOTO GETTY
    La antioqueña Emiliana Arango Restrepo en acción. En la noche de este lunes buscará el paso al cuadro principal del Open de China. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 minutos
bookmark

La antioqueña Emiliana Arango Restrepo, patrocinada por Asics (ropa y zapatos), Wilson (raquetas y cuerdas) y Colsanitas, volvió a las competencias en buena manera y ganó en Beijing quedando a un truinfo del cuadro principal del WTA 1000 en China.

Arango, quien disputó la final del WTA de Guadalajara, perdiendo (jugó con problemas de salud, intoxicación), se midió en el cuadro clasificatorio del WTA 1000 Beijing ante local Yushan Shao.

Shao, de tan solo 16 años, cayó ante la contundencia de la colombiana que la venció con parciales de 6-4 y 6-2 en una hora y 19 minutos de juego. Ahora Emiliana se medirá ante la alemana Ella Seidel, en busca de su paso al cuadro principal.

Según reportó la Federación Colombiana de Tenis, Emiliana no registra enfrentamientos ante Ella Seidel, y el duelo se desarrollará en la Cancha Moon en el Centro Nacional de Tenis, en el segundo turno de la programación que empieza sobre las 11:00 p.m., de este lunes, (hora de Colombia).

Emiliana quien ascendió hasta la casilla 53 la semana pasada, aparece este lunes en el puesto 50 de la WTA, su mejor registro en el escalafón internacional del tenis femenino.

Aunque Emiliana, luego de Guadalajara descansó una semana para recuperarse de la intoxicación que afectó en la final, según mencionó la Federación, se vio beneficiada por los descensos de la estadounidense Hailey Baptiste, la alemana Laura Siegemund y la eslovaca Rebecca Sramkova, quienes perdieron puntos y por ello aparece en el puesto 50, esta semana.

En el Open de China también está Camila Osorio, quien está en el cuadro principal y por ello, su participación está prevista para la noche de este martes, (9:00 p.m. de Colombia), en la primera ronda, ante la estadounidense Ann Li.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida