Vuelve y juega: el contratista Emilio Tapia quedó libre otra vez tras fallo de juez investigada

El polémico contratista Emilio Tapia, recuperó su libertad este martes por decisión de un juzgado de ejecución de penas de Barranquilla. La orden fue emitida por la jueza primera de esa especialidad, Claribel Onisa Fernández Castellón.
Tapia fue condenado por su participación en el entramado de corrupción del caso Centros Poblados. La decisión no es la primera que favorece al contratista. La misma jueza ya había ordenado su libertad el pasado 11 de abril, una determinación que en su momento generó controversia y motivó una investigación contra la juez por parte de la Comisión Nacional Judicial.
El regreso de Emilio Tapia a la libertad se da en medio de un nuevo episodio del vaivén judicial que ha marcado su proceso penal. El contratista había sido capturado nuevamente el pasado 31 de octubre en una clínica de Barranquilla, en un operativo adelantado por agentes de la Dijín de la Policía Nacional.