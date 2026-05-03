Polémica por aparición de Emilio Tapia en Festival Vallenato, mientras crecen alertas en contratación pública

La reaparición de Emilio Tapia en fiesta del Festival Vallenato en Valledupar ha vuelto a encender la llama del debate sobre la corrupción y la justicia en Colombia. Esto se conoció tras una publicación de la periodista Johana Fuentes, en su cuenta de X donde se lo ve saludando a políticos y personas influyentes. Esa situación hace preguntas sobre la falta de sanción social en casos de corrupción que aún inunda al país.
“Varios lo tratan como si nada hubiera pasado”, escribió Fuentes. Según ella, Tapia fue invitado por su pareja a ese evento.