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Polémica por aparición de Emilio Tapia en Festival Vallenato, mientras crecen alertas en contratación pública

Una imagen difundida en redes mostrando a Emilio Tapia, vinculado al famoso caso de corrupción del Carrusel de la Contratación, compartiendo con figuras públicas, desató críticas sobre la falta de sanción social en el país.

  • El empresario Emilio Tapia, vinculado a casos como el carrusel de la contratación, fue visto en un evento social, generando indignación y cuestionamientos sobre la justicia. FOTO: CORTESÍA
    El empresario Emilio Tapia, vinculado a casos como el carrusel de la contratación, fue visto en un evento social, generando indignación y cuestionamientos sobre la justicia. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
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hace 17 minutos
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La reaparición de Emilio Tapia en fiesta del Festival Vallenato en Valledupar ha vuelto a encender la llama del debate sobre la corrupción y la justicia en Colombia. Esto se conoció tras una publicación de la periodista Johana Fuentes, en su cuenta de X donde se lo ve saludando a políticos y personas influyentes. Esa situación hace preguntas sobre la falta de sanción social en casos de corrupción que aún inunda al país.

“Varios lo tratan como si nada hubiera pasado”, escribió Fuentes. Según ella, Tapia fue invitado por su pareja a ese evento.

Antes de ello, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, había publicado un aviso sobre un posible regreso del empresario a la escena de la contratación pública, donde, según ella, hay estructuras que parecen estar tratando de infiltrarse a través de consorcios.

No tardaron en llegar las críticas desde todos los rincones de la política. La expresidenciable Vicky Dávila dijo que este caso muestra un problema fundamental: “Los corruptos en Colombia saben que aquí no les pasa nada”.

Sergio Fajardo encaró la misma crítica: “Roban, les dan migajas, y siguen robando sin que nadie los haga pagar”.

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Un historial que pesa mucho

Tapia no es alguien menor en la historia reciente de Colombia. Su trayectoria está marcada por dos de los escándalos de corrupción más grandes del país. Su papel en el “carrusel de la contratación” en Bogotá y en el caso de los Centros Poblados.

Ahí aparece su nombre como el que articulaba las redes que involucraban a empresarios, políticos y funcionarios. Aunque ha sido condenado por cohecho y otros delitos, su paso por la justicia ha sido lleno de sencillos beneficios, reducciones de pena y debates sobre su libertad.

Lea más: Extinción de dominio en caso Centros Poblados alcanza cinco propiedades de la congresista Saray Robayo

Es más, en 2025 un juzgado de Bogotá ordenó su captura de nuevo porque vio que seguía siendo proclive a delinquir. Eso reforzó la sensación de que él vuelve al mismo comportamiento.

Su presencia en un evento social también hace que se vuelvan a hacer las mismas preguntas sobre si el Estado puede hacer algo para detener la corrupción y evitar que gente con problemas como él siga involucrada en asuntos de poder.

El caso de Tapia se ve como un ejemplo de la cosa que los colombianos llaman “puerta giratoria de la justicia”: condenas que no logran separarle del poder ni evitar que le sigan reconociendo en ciertos círculos.

Conozca también: ¿Qué dice de la justicia que el condenado Emilio Tapia haya quedado libre otra vez?

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