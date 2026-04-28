Emiratos Árabes Unidos anunció que se retirará de la OPEP a partir de mayo

Emiratos Árabes Unidos decidió dar un giro estratégico en su política energética y anunció su salida de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la alianza OPEP+, una movida que se hará efectiva a partir del 1 de mayo. La decisión, confirmada por la agencia estatal WAM, responde a un replanteamiento de largo plazo sobre su papel en el mercado energético y abre la puerta a un aumento progresivo en su producción de crudo.
El país, considerado una de las principales potencias petroleras del golfo Pérsico, busca así mayor flexibilidad para impulsar su capacidad productiva en medio de un entorno marcado por tensiones geopolíticas y cambios en la demanda global de energía.
Le puede interesar: Nuevo intento de negociación: delegaciones de Irán y EE.UU. viajan a Pakistán