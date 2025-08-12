Video | Polémica actitud de la tenista Emma Raducanu al pedir que un niño fuera sacado del estadio, ¿fue justa su conducta?

El pasado lunes, Aryna Sabalenka (1) y la británica Emma Raducanu (39) se enfrentaron en el WTA 1000 de Cincinnati 2025 por un pase a los octavos de final.
Aunque el partido también fue protagonista por el gran nivel de la británica y algunos errores inesperados de la mejor del planeta, esto no fue lo que llamó la atención.
En un momento del partido, Raducanu solicitó con visible molestia que sacaran a un niño del estadio. La jueza ante tal petición se mostró hostil y contrariada. ¿Tenía razón Raducanu para solicitar el retiro del niño? lo analizamos y le contamos todos los detalles.
