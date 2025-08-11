La emotiva carta a Miguel Uribe del concejal que estaba con él cuando fue atacado en Bogotá

Tras el fallecimiento en la madrugada de este lunes de Miguel Uribe Turbay, políticos opositores y cercanos al senador y precandidato presidencial se han manifestado a través de diferentes medios y redes. Uno de los pronunciamientos más emotivos ha sido el del concejal del Centro Democrático Andrés Barrios Bernal, quien estaba en el momento en el que Uribe Turbay fue atacado con arma de fuego en el barrio Modelia mientras daba unas declaraciones en plaza pública en un acto correspondiente a su campaña. Lea también: ATENCIÓN: Murió asesinado el senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses de luchar por su vida El concejal de Bogotá fue uno de los que acompañó al congresista al hospital una vez recibió los impactos de bala, además de ser de los primeros en dar declaraciones ante los medios y mostrar la magnitud de lo que había sucedido aquel 7 de junio.

Barrios Bernal, quien ha calificado al fallecido precandidato presidencial como un hermano, usó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras tras confirmarse su muerte.

Andrés Barrio Bernal estaba con Miguel Uribe el pasado 7 de junio en el barrio Modelia. Foto: redes sociales

“Gracias a Dios por cruzar nuestros caminos y permitirme conocer a alguien que más que un amigo se convirtió en un hermano. Llegaste a mi vida en el mismo año que mi único hermano de sangre partió al cielo y literalmente llegaste enviado del cielo”, escribió el concejal, agregando que Miguel con su carisma y sencillez se ganó fácilmente un espacio en su vida y en su familia. “Te convertiste en mi hermano de corazón”.

“Recordaré siempre tu risa cuando te decía que eras mi mentor. Me decías, ¿cómo alguien que no le lleva tanta edad a otro le puede enseñar? Sin embargo, en esta década de hermandad me diste toda una masterclass de humildad, integridad y generosidad”, expresó el político de 36 años.

“Gracias de todo corazón por creer en mí, por animarme y por enseñarme que si es posible servir en la esfera pública sin negociar nuestros principios”, dijo Andrés Barrios sobre quien considera su mentor y recordó lo sucedido con la madre de Uribe Turbay. “Disfruta abrazar a tu mamá en el cielo. En el momento que Dios diga estoy seguro que te volveré a ver”.

¿Qué ha pasado con el concejal Andrés Barrios luego del atentado contra Miguel Uribe?

El cabildante de 36 años fue uno de los que acompañó a Miguel Uribe al centro médico luego de sufrir los disparos el pasado 7 de junio en el barrio Modelia. Imágenes del concejal con la camisa ensangrentada y una foto antes del atentado dan muestra de la cercanía que tenía Barrios Bernal con el senador.

El concejal salió a declarar ante los medios luego de llevar a Miguel Uribe al centro médico. Foto: captura de video

Tras ocurrido el atentado, el concejal fue uno de los primeros en solicitar públicamente la renuncia del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, cinco días después de que el cabildante pidiera la dimisión del director de dicha entidad, esta le habría retirado la camioneta blindada, así lo denunció ante medios nacionales el mismo concejal.