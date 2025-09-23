x

El emotivo mensaje de la novia de B-King tras su muerte en México

Los artistas Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) fueron hallados con signos de violencia en una carretera que conecta a Ciudad de México con Cuautla, a la altura del municipio de Cocotitlán.

  • Angie Miller compartió varios videos en su cuenta de Instagram tras la muerte de su novio e Bayron Sánchez (B-King). FOTOS: Tomadas de Instagram
    Angie Miller compartió varios videos en su cuenta de Instagram tras la muerte de su novio e Bayron Sánchez (B-King). FOTOS: Tomadas de Instagram
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Colombia permanece en zozobra por el brutal asesinato de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) luego de una presentación musical en México. Sobre este crimen hay diversas incógnitas que surgieron tras el hallazgo de los cuerpos sin vida. Entre ellas está la existencia de la denominada “Familia Michoacán”, un grupo criminal dedicado al narcotráfico y a otras actividades ilegales.

También es de conocimiento que cuando encontraron los cuerpos de B-King y Regio Clown, había un letrero con firma de esta “organización terrorista”, por lo que existe una posible responsabilidad en el delito.

De las que múltiples versiones que han salido en torno al asesinato, se menciona a la DJ Marcela Reyes, una creadora de contenido que fue esposa de Bayron, pero que por razones desconocidas dieron fin a su relación en “malos términos”. De hecho, hace unos meses B-King publicó un video en donde la responsabilizaba si algo le ocurría, pues sentía que su vida corría peligro.

El mensaje de Angie Miller a su pareja Bayron Sánchez (B-King)

Y aunque el músico decidió rehacer con la modelo venezolana Angie Miller, no fue suficiente para que su pasado le continuara perjudicando a nivel personal.

Angie se despidió de su novio compartiendo algunos videos a través de sus historias en Instagram, la cual cuenta con más de 125 mil seguidores. En el material audiovisual se observa cuando ella abraza a su pareja mientras lo llama “mi king”.

Así mismo, existe otro video en donde se escucha la canción Jeremías, de Canserbero, un artista venezolano cuya muerte sigue siendo un misterio pese a los pocos avances en la investigación.

Entérese: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo”

En el último video se ven a ambos bailando Como yo, uno de los temas más sonados de B-King, con más de 130 mil vistas desde su estreno en agosto de este año.

Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, habían desaparecido el 16 de septiembre tras ser vistos en Polanco, un exclusivo barrio de la Ciudad de México, según explicó su manager, Juan Camilo Gallego.

“Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes”, explicó a la emisora colombiana Blu Radio. Un día después, las autoridades mexicanas encontraron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, 42 km al noroeste de la capital.

No fue hasta este lunes cuando los familiares de Sánchez “reconocieron” su cadáver, informó la fiscalía capitalina en un comunicado.

El gabinete de seguridad federal confirmó después en la red social X que ambos artistas “lamentablemente fueron hallados sin vida” y se inició una investigación para “localizar a los responsables y esclarecer este hecho”.

Siga leyendo: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

