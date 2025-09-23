El emotivo mensaje de la novia de B-King tras su muerte en México

Colombia permanece en zozobra por el brutal asesinato de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemos (Regio Clown) luego de una presentación musical en México. Sobre este crimen hay diversas incógnitas que surgieron tras el hallazgo de los cuerpos sin vida. Entre ellas está la existencia de la denominada “Familia Michoacán”, un grupo criminal dedicado al narcotráfico y a otras actividades ilegales.
También es de conocimiento que cuando encontraron los cuerpos de B-King y Regio Clown, había un letrero con firma de esta “organización terrorista”, por lo que existe una posible responsabilidad en el delito.