Bimbo busca conductores entregadores en Bogotá y municipios aledaños: así puede postularse

La multinacional de alimentos ofrece buenos salarios, más comisiones y prestaciones de ley para repartidores con experiencia en consumo masivo.

  Conductores entregadores de Bimbo distribuyen productos en Bogotá y la Sabana con oportunidades de crecimiento laboral. FOTO: CORTESÍA BIMBO
    onductores entregadores de Bimbo distribuyen productos en Bogotá y la Sabana con oportunidades de crecimiento laboral. FOTO: CORTESÍA BIMBO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Bimbo, una de las compañías de alimentos más reconocidas a nivel mundial, anunció una convocatoria para contratar conductores y entregadores en Bogotá, incluyendo municipios cercanos como Cajicá, Facatativá, Funza, Mosquera y Tenjo. La oferta ofrece buenos salarios, más comisiones y todas las prestaciones de ley.

El proceso de selección se realizará el lunes 22 de septiembre en la Zona Industrial de Montevideo, Bogotá. Los aspirantes deberán contar con al menos 18 meses de experiencia como repartidores en empresas de consumo masivo, licencia de conducción C1 o C2 vigente, y no tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Le puede interesar: Be to bee busca talento para sus vacantes: conozca los cargos y requisitos

Requisitos y responsabilidades para aplicar en las vacantes de Bimbo

Entre las principales funciones del cargo están la entrega de productos en la ruta asignada, garantizar la carga y descarga segura, mantener el vehículo en buen estado y ofrecer un excelente servicio al cliente. Los conductores también deberán cumplir con las normas de tránsito y reportar cualquier incidente durante el recorrido.

La empresa busca personas con habilidades en seguridad vial, comunicación efectiva, gestión del tiempo y resolución de problemas. El nivel de estudios requerido va desde bachillerato completo hasta tecnólogo. Es indispensable la disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 a. m. y facilidad de transporte hacia la Zona Industrial de Montevideo.

Lea más: Oportunidad laboral: Acepalma ofrece 30 oportunidades de empleo en ciudades estratégicas del país

¿Por qué trabajar en Bimbo?

Bimbo, presente en Colombia desde 1996, destaca por su compromiso con el desarrollo humano y la sostenibilidad.

“Trabajamos con pasión para llevar alimentos deliciosos y nutritivos a millones de hogares, mientras creamos un lugar donde las personas pueden crecer, trascender y dejar huella”, señaló la compañía en su landing de Magneto.

Quienes cumplan con los requisitos y busquen estabilidad laboral en una empresa global tienen en esta convocatoria una oportunidad para hacer parte de un equipo que cree en el talento de su gente.

Conozca también: Requeridos con urgencia: empresas abren más de 100 mil ofertas con selección rápida

¿Cómo aplicar a esta convocatoria de Bimbo?

1. Acceda al enlace de la vacante:

Entra a la oferta titulada “Gran convocatoria Conductores BIMBO – BOGOTÁ” en Magneto Empleos.

2. Regístrese o inicia sesión

Si aún no tienes cuenta en Magneto, debes crear una. Si ya la tienes, solamente inicia sesión.

3. Revise los requisitos

Asegúrese de cumplir con todos los siguientes requisitos antes de aplicar: licencia vigente C1 o C2 con al menos 18 meses de expedición, experiencia mínima de 18 meses en conducción en empresas de consumo masivo, disponibilidad de lunes a sábado desde las 6:00 a. m., facilidad para llegar a la Zona Industrial de Montevideo, y no tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

4. Haga clic en “Aplicar”

En la página de la oferta, verás un botón que dice “Aplicar”. Al presionarlo, te permitirán enviar tu hoja de vida, datos personales y posiblemente otra información que soliciten.

5. Complete su perfil

En algunos casos, Magneto te pedirá completar o actualizar tu perfil con datos como nivel de estudios, experiencia, documentos, licencias, entre otros. Tener tu perfil bien actualizado aumenta tus posibilidades.

6. Confirme su postulación

Verifica que tu aplicación se haya enviado correctamente. Magneto suele mostrar un mensaje de confirmación o un estado de “postulado” en la vacante.

7. Prepararse para el día de la convocatoria

Si su aplicación es aceptada, recuerde que la empresa convoca el lunes 22 de septiembre en la Zona Industrial de Montevideo. Lleve sus documentos: licencia, certificados de experiencia, y cualquier otro requisito que pidan para comprobar lo solicitado

8. Evita fraudes

Magneto advierte que nunca solicita dinero para aplicar a vacantes. Si alguien te pide algo así, denúncialo.

