Bimbo busca conductores entregadores en Bogotá y municipios aledaños: así puede postularse

Bimbo, una de las compañías de alimentos más reconocidas a nivel mundial, anunció una convocatoria para contratar conductores y entregadores en Bogotá, incluyendo municipios cercanos como Cajicá, Facatativá, Funza, Mosquera y Tenjo. La oferta ofrece buenos salarios, más comisiones y todas las prestaciones de ley. El proceso de selección se realizará el lunes 22 de septiembre en la Zona Industrial de Montevideo, Bogotá. Los aspirantes deberán contar con al menos 18 meses de experiencia como repartidores en empresas de consumo masivo, licencia de conducción C1 o C2 vigente, y no tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.

Requisitos y responsabilidades para aplicar en las vacantes de Bimbo

Entre las principales funciones del cargo están la entrega de productos en la ruta asignada, garantizar la carga y descarga segura, mantener el vehículo en buen estado y ofrecer un excelente servicio al cliente. Los conductores también deberán cumplir con las normas de tránsito y reportar cualquier incidente durante el recorrido. La empresa busca personas con habilidades en seguridad vial, comunicación efectiva, gestión del tiempo y resolución de problemas. El nivel de estudios requerido va desde bachillerato completo hasta tecnólogo. Es indispensable la disponibilidad para trabajar de lunes a sábado desde las 6:00 a. m. y facilidad de transporte hacia la Zona Industrial de Montevideo.

¿Por qué trabajar en Bimbo?

Bimbo, presente en Colombia desde 1996, destaca por su compromiso con el desarrollo humano y la sostenibilidad. "Trabajamos con pasión para llevar alimentos deliciosos y nutritivos a millones de hogares, mientras creamos un lugar donde las personas pueden crecer, trascender y dejar huella", señaló la compañía en su landing de Magneto. Quienes cumplan con los requisitos y busquen estabilidad laboral en una empresa global tienen en esta convocatoria una oportunidad para hacer parte de un equipo que cree en el talento de su gente.

¿Cómo aplicar a esta convocatoria de Bimbo?