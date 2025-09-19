Bimbo busca conductores entregadores en Bogotá y municipios aledaños: así puede postularse

Bimbo, una de las compañías de alimentos más reconocidas a nivel mundial, anunció una convocatoria para contratar conductores y entregadores en Bogotá, incluyendo municipios cercanos como Cajicá, Facatativá, Funza, Mosquera y Tenjo. La oferta ofrece buenos salarios, más comisiones y todas las prestaciones de ley.
El proceso de selección se realizará el lunes 22 de septiembre en la Zona Industrial de Montevideo, Bogotá. Los aspirantes deberán contar con al menos 18 meses de experiencia como repartidores en empresas de consumo masivo, licencia de conducción C1 o C2 vigente, y no tener comparendos ni acuerdos de pago pendientes.
