Los sectores que más están moviendo la aguja de empleo en Colombia

En Colombia hay más de 143.000 vacantes laborales activas y la mayoría de ellas requieren contratación urgente. Esto, según datos de la plataforma Magneto Empleos, que concentra parte de las ofertas más buscadas por los trabajadores del país. Y aunque el panorama laboral suele sonar a incertidumbre, las cifras del Dane muestran un contraste positivo: en agosto de 2025 el desempleo bajó al 8,6 %, la tasa más baja desde que hay registro. Le puede interesar: Empleo en Teleperformance: más de 200 cupos disponibles en Medellín, Bello e Itagüí

Ventas, servicio al cliente y administración: los grandes motores de vacantes

Ventas y servicio al cliente concentran más de la mitad de las vacantes publicadas en Magneto Empleos para 2025. FOTO: GETTY

Según Magneto, tres áreas están jalonando el mercado laboral colombiano: - Ventas: con más de 63.000 puestos disponibles. - Servicio al cliente: con cerca de 59.000 ofertas. - Administración y empresas: con más de 30.000 oportunidades. En total, más de 103.000 de estas vacantes requieren cubrirse de inmediato, lo que refleja que las compañías están en plena búsqueda de talento para mantener su operación y crecer en un año en el que los indicadores laborales marcan récords. Lea más: Trabaje en Maaji: la empresa abrió nuevos cupos laborales en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y Cartagena

¿Cómo postularse a estas vacantes en Magneto?

Los interesados en aplicar pueden hacerlo a través de Magneto Empleos, la plataforma que conecta a empresas y candidatos. El proceso es sencillo: 1- Cree un perfil con sus datos académicos, experiencia y habilidades. 2- Busque vacantes filtrando por ciudad, sector o modalidad (remoto, híbrido o presencial). 3- Postúlese directamente y active notificaciones para no perder las ofertas urgentes. 4- Ajuste su hoja de vida a cada vacante resaltando logros, certificaciones y competencias blandas. Conozca también: Cerca de 60.000 ofertas laborales sin experiencia en Colombia: estas son las áreas con más vacantes

Ofertas laborales destacadas

Auxiliar operativo- Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.700.000. Responsabilidades: · Surtir y recibir mercancía en bodega. · Realizar inventarios adecuados y precisos. · Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén. · Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas. · Apoyar funciones operativas del almacén: caja orden limpieza y surtido. Requerimientos: · Ser bachiller. · Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente. · Experiencia comprobable en el sector retail moda y calzado. Aplique aquí.

Asesora de ventas / Auxiliar de Ventas / Vendedora / Tienda Naturista - Bogotá

Salario: $ 1.529.000 a $ 1.800.000. Responsabilidades: - Ser asesor(a) de ventas en una de nuestras tiendas. Te encargarás de brindar asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y realizar las ventas dentro del punto físico. Requisitos: - Bachiller certificado. - Experiencia de mínimo 6 meses en asesoría de ventas presenciales en tienda. - Excelente Servicio al cliente. - Disponibilidad de trabajar en centros comerciales al NORTE de Bogotá. Postúlese acá.

Conductor Carrotanque - Licencia C2 - Cali

Salario: $ 1.523.500. Responsabilidades: - Realizar labores de distribución de GLP. - Conducir y operar el carrotanque asignado de manera segura y eficiente. - Transportar y entregar GLP a clientes o plantas según las rutas asignadas. - Realizar el trasiego del GLP en instalaciones del cliente conforme a procedimientos operativos y de seguridad. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Mínimo 1 año de experiencia conduciendo vehículos categoría C2. - Licencia de conducción C2 vigente. - Conocimiento en procedimientos de seguridad para transporte de GLP. Envíe la hoja de vida.

Mercado laboral en movimiento