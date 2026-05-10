Los cuatro datos que revelan cómo el alza de 23% del mínimo destruye empleo formal en Colombia en 2026

La tasa de desempleo de marzo llegó al 8,8%, la más baja para ese mes desde el año 2001, una cifra que el Gobierno Petro celebró como un logro histórico. Pero detrás de ese porcentaje, hay cuatro indicadores publicados simultáneamente, basados en datos del Dane, el Banco de la República y analistas económicos, que cuentan una historia distinta.
Una historia en la que el empleo formal se derrumba, la industria destruye puestos de trabajo, el trabajo por cuenta propia aumenta y el rebusque remplaza lo que alguna vez fue una nómina con prestaciones.
La fotografía real del mercado laboral a marzo de 2026 da cuenta que de los 650.000 empleos generados en los últimos 12 meses, 457.000 son por cuenta propia. Es decir, 7 de cada 10 nuevos ocupados son trabajadores por cuenta propia y no son empleados de empresas.
Al mismo tiempo, la industria manufacturera perdió 166.000 puestos y el sector agropecuario se contrajo en 242.000 empleos; mientras que lo que crece es el aparato estatal combinado con sector privado, que agrupa administración pública, defensa, educación y salud, que sumó 369.000 ocupados. En otras palabras, 1 de cada 6 de los nuevos ocupados del último año son empleados del Estado.
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