Trabajos en diseño y arquitectura: 492 cupos laborales en Colombia

El sector creativo en Colombia sigue siendo una fuente clave de oportunidades laborales. Actualmente, hay 492 vacantes disponibles en áreas de diseño, arquitectura y artes gráficas, de las cuales más de 300 son requeridas con carácter de urgencia por las empresas.
Estas ofertas se concentran especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde la demanda de talento creativo continúa en aumento.
