Trabajos en diseño y arquitectura: 492 cupos laborales en Colombia

El sector creativo en Colombia sigue siendo una fuente clave de oportunidades laborales. Actualmente, hay 492 vacantes disponibles en áreas de diseño, arquitectura y artes gráficas, de las cuales más de 300 son requeridas con carácter de urgencia por las empresas. Estas ofertas se concentran especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde la demanda de talento creativo continúa en aumento.

Los perfiles más buscados

De acuerdo con los portales de empleo, las compañías están requiriendo principalmente: - Diseñadores gráficos. - Arquitectos y auxiliares de arquitectura. - Ilustradores digitales. - Especialistas en diseño de experiencia de usuario (UX/UI). - Profesionales en diseño industrial. La mayoría de las vacantes se ofrecen en modalidad presencial e híbrida, aunque algunos empleadores ya están abriendo espacios de teletrabajo para perfiles digitales.

Ofertas de empleo más destacadas en Diseño, arquitectura y artes gráficas

Arquitecto/Draftsman Especialista en Revit - Medellín, Bogotá y Cali

Salario a convenir. Responsabilidades: - Elaborar presupuestos y documentación de proyectos usando Revit. - Desarrollar planos y modelos 3D en Autodesk Revit. - Colaborar en la planificación y diseño de proyectos arquitectónicos. - Aprender y utilizar Bluebeam para la gestión de documentos. - Cumplir con los estándares internos de calidad y eficiencia. Requerimientos: - Experiencia en Autodesk Revit. - Conocimientos en lectura de planos y principios de construcción. - Compromiso y atención al detalle. - Deseos de aprender y crecer profesionalmente. Aplique aquí.

Arquitecto Interiorista - Medellín

Salario a convenir. Responsabilidades: - Colaborar con el project manager y un equipo multidisciplinario en todas las fases, desde el diseño esquemático hasta los documentos constructivos. - Integrarte en los estándares y flujos de trabajo establecidos. - Desarrollar propuestas y documentación de diseño interior con creatividad, precisión y enfoque técnico. - Comunicarte de manera efectiva con el equipo y con clientes, asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto. - Contribuir a proyectos de interiores corporativos en EE. UU., con posibilidad de crecer hacia un compromiso a largo plazo y tiempo completo. Requisitos: - De 5 a 8 años de experiencia profesional como arquitecto interiorista, con trayectoria en proyectos en EE. UU. - Experiencia sólida en interiores corporativos. - Dominio de Revit (conocimientos de AutoCAD son un plus). - Inglés avanzado (nivel C1) para comunicación efectiva con equipos y clientes internacionales. - Excelentes habilidades de comunicación, mentalidad colaborativa y alto nivel de detalle. Postúlese acá.

Líder de Diseño y Marca para Empresa de Alimentos - Cali

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000. Responsabilidades: - Crear y desarrollar la identidad visual de la marca. - Diseñar empaques menús y material promocional. - Establecer estrategias de diseño y marketing. - Manejo de redes sociales y pautas publicitarias. - Colaborar con otros departamentos para asegurar la coherencia de la marca. Requerimientos: - Profesional en diseño gráfico. - Experiencia en creación de identidad visual. - Conocimiento en diseño de empaques y material promocional. - Habilidades en marketing y redes sociales. - Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos. Enviar la hoja de vida.

Diseñador (a) Gráfico de Moda - Bello

Salario a convenir. Responsabilidades: - Investigar tendencias de moda gráfica y textil a nivel internacional. - Diseñar estampados y gráficos adaptados a las líneas femenina y masculina. - Desarrollar fichas técnicas y artes finales para producción textil. - Colaborar con el equipo de diseño para integrar propuestas gráficas. - Gestionar pruebas de color y materiales para asegurar calidad visual. - Construir moodboards y presentaciones creativas para cada colección. - Garantizar la aplicación de la identidad visual de la marca. - Hacer seguimiento a proveedores y talleres externos. Responsabilidades: - Título profesional en Diseño Gráfico o afines. - Un año de experiencia en diseño textil. - Dominio de Adobe Illustrator y Photoshop. - Habilidades en ilustración y estampación textil. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en aplicar a estas vacantes pueden hacerlo a través de Magneto Empleos, plataforma que concentra las ofertas disponibles en diseño, arquitectura y artes gráficas. El proceso es gratuito y consiste en: 1- Registrar la hoja de vida en el portal. 2- Buscar la categoría de Diseño, arquitectura y artes gráficas. 3- Postularse a las vacantes que se ajusten al perfil profesional.