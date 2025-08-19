¡Trabajo sí hay! 14.874 vacantes laborales en ventas, salud y manufactura en Medellín

El mercado laboral en Medellín sigue moviéndose con fuerza. Actualmente, hay 14.874 vacantes abiertas en sectores clave como ventas, servicio al cliente, salud, producción, operarios y manufactura, una oportunidad inmejorable para quienes buscan trabajo con estabilidad en medio una situación de desocupación que aún afecta a más de 2,2 millones de colombianos en el país, según el Dane. De acuerdo con la información disponible en la plataforma Magneto Empleos, las empresas ofrecen diferentes modalidades de contratación, siendo el contrato indefinido (5.800 ofertas) el más común, seguido por el contrato a término fijo (4.300) y obra o labor (3.700). Esto significa que, aunque la mayoría de vacantes están pensadas para dar estabilidad a los trabajadores, también hay oportunidades para quienes buscan empleos de menor duración o vinculados a proyectos específicos.

Sectores con mayor dinamismo en Medellín

Miles de personas en Medellín podrán acceder a nuevas oportunidades de empleo en sectores que impulsan la economía de la ciudad. FOTO: EL COLOMBIANO

Las áreas de ventas y servicio al cliente concentran buena parte de la demanda, reflejando la necesidad de las compañías por fortalecer su relación con los consumidores en un mercado competitivo. El sector salud también aparece como uno de los más dinámicos, impulsado por la creciente necesidad de profesionales y técnicos que apoyen hospitales, clínicas y centros de atención. En paralelo, producción, operarios y manufactura siguen siendo un motor para la ciudad, especialmente en zonas industriales donde se requieren perfiles técnicos y mano de obra calificada.

Ofertas de empleo más destacadas en Medellín

Analista de Servicio al Cliente-Medellín

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.400.000. Requisitos: - Formación como tecnólogo o estudiante de carreras comerciales y/o administrativas. - Experiencia de mínimo de un año de experiencia en atención y manejo de clientes, preferible que haya estado en mesas de ayuda de empresas de telecomunicaciones. Responsabilidades: • Responder a las consultas de los clientes de manera oportuna y precisa. • Recibir y tramitar solicitudes, quejas y reclamos de los usuarios (PQR). • Retener y fidelizar clientes. • Detectar aspectos de mejora en el proceso de atención al cliente. • Analizar las necesidades de los clientes y gestionarlas con las áreas pertinentes. • Generar informes de gestión. • Mantener el nivel de calidad y satisfacción de los clientes • Identificar posibles cambios tecnológicas o herramientas que mejoren la experiencia. • Estar en seguimiento de los usuarios que reportan problemas técnicos. Aplique aquí.

Ejecutivo Comercial para Expansión Internacional

Salario: $ 3.000.000. Responsabilidades: - Apertura de nuevos mercados en América Latina. - Prospectar clientes utilizando motores de búsqueda y llamadas estratégicas. - Manejo y actualización de bases de datos de clientes. - Colaborar en la elaboración de estrategias comerciales. - Participar en reuniones de ventas y reportar resultados al equipo. Requerimientos: - Profesional en áreas comerciales negocios o administración. - Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares - Manejo intermedio o avanzado de Excel. - Habilidad en el uso de motores de búsqueda para identificar oportunidades comerciales. - Capacidad para comunicarse con carisma y enfoque en resultados. Postúlese acá.

Administrador de tienda

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000. Responsabilidades: - Gestionar el equipo de ventas y asegurar un servicio al cliente excepcional. - Monitorear y analizar indicadores clave de desempeño (KPIs). - Coordinar el control de inventarios y el visual merchandising. - Realizar el manejo de caja y arqueos diarios. - Implementar estrategias para alcanzar las metas comerciales. - Asegurar el cumplimiento de los estándares de la marca y políticas de operación. Requerimientos: - Experiencia mínima de un año como administrador o líder de tienda. - Conocimiento en KPIs manejo de caja y arqueos. - Dominio en control de inventarios y visual merchandising. - Habilidades de liderazgo y organización. - Actitud positiva y excelente comunicación. Conozca más detalles en este enlace.

Alineador Automotriz

Salario: $ 1.500.000. Requisitos y responsabilidades: - Alineación y balanceo: Realizar ajustes de ángulos de dirección y suspensión, así como el balanceo de llantas en vehículos livianos y camionetas. - Diagnóstico de desgastes: Identificar y corregir desgastes irregulares en llantas y componentes relacionados. - Inspección de sistemas: Revisar y evaluar el estado de dirección, suspensión y tren delantero para garantizar un manejo seguro. - Manejo de herramientas y equipos: Operar con precisión equipos de alineación, balanceadoras y herramientas especializadas. - Registro y control de trabajos: Documentar las intervenciones realizadas y reportar hallazgos técnicos. Envíe la hoja de vida acá.

Almacenista - Analista de inventario

Salario: $ 1.600.000. Responsabilidades: - Apoyar logísticamente el traslado del inventario asegurando la salida y entrada adecuada de los equipos. - Cumplir con el manual de inventarios del área logística asegurando la precisión y eficiencia de los procesos. - Gestionar el servicio técnico relacionado con recepción despacho y cambios comerciales. - Coordinar la recepción y envío de equipos garantizando el cumplimiento de estándares de calidad. - Asegurar el correcto manejo de la documentación relacionada con el inventario y auditorías. Requerimientos: - Tecnólogo en administración costos o áreas afines o tener 6 semestres aprobados de una carrera profesional en curso. - Experiencia mínima de 2 años en manejo de inventarios en empresas medianas o grandes preferiblemente del sector tecnológico. - Dominio intermedio de Excel incluyendo el manejo de tablas dinámicas. Postúlese ahora mismo.

¿Cómo postularse?