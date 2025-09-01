x

Postúlese ahora: más de 14.000 vacantes en el sector de produccion, operarios y manufactura

En Medellín hay más de 2.000 ofertas laborales. Conozca los roles requeridos y cómo aplicar.

  Hay más de 14.000 ofertas laborales en Colombia por medio de Magneto Empleos. FOTO: iStock
  FOTO: iStock
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

Para que una empresa se mantenga al orden del día no basta solo con el correcto funcionamiento de su parte administrativa. De hecho, la operativa es en volumen e importancia la que mayor impacto tiene. Por eso, actualmente hay más de 14.000 ofertas laborales en el sector de Producción, operarios y manufactura.

Las ciudades en las que más se requieren este tipo de perfiles son Bogotá con 5.000 opciones, le sigue Medellín con 2.000 oportunidades, Cali con más de 700 y Barranquilla con alrededor de 200 ofertas.

Conozca también: Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes

Perfiles más requeridos en el sector de producción, operarios y manufactura

Los roles que más se requieren por parte de las empresas son:

- Supervisores de planta.

- Auxiliares de producción.

- Operarios de confección.

- Operarios de planta.

- Técnicos de mantenimiento.

Le puede interesar: Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

Vacantes más destacadas en Producción, operarios y manufactura

Conoce las ofertas de empleo

Cabe resaltar que para aplicar a estas ofertas debe estar registrado en la plataforma de Magneto Empleos, la cual cuenta con más de 100.000 oportunidades laborales en todo el país.

FOTO: iStock
FOTO: iStock

Operario(a) De Punto Papa Johns Cali - Cali

Salario: 1.423.500 a 1.500.000.

Funciones:

- Atención al cliente.

- Preparación de alimentos.

- Manejo de dinero.

- Aseo y organización del punto.

Beneficios:

- Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares).

- Bono de día flexible de trabajo.

- Convenios con gimnasios.

- Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.

- Bonos alimenticios.

- Seguro de vida.

Aplique aquí.

Supervisor Junior de Tienda Ara - Medellin

Salario: 1.909.000.

Funciones y requisitos del cargo:

- Atención al cliente de manera amable.

- Administrar Dinero de las ventas.

- Surtir y Exhibir mercancía en la estantería.

- Control Operativo y Calidad de los productos y de los procesos.

- Mantener orden y limpieza de la tienda.

- Asegurar el control de inventarios.

- Liderar equipo.

- Manejo de indicadores.

- Programación de turnos.

- Elaborar Pedidos.

Requisitos:

- Disponibilidad de Lunes a Domingo en turnos rotativos con un día de descanso en la semana.

- Contrato indefinido directo con la compañia.

- Bono de productividad.

- Auxilio alimentación $175.000.

Postúlese acá.

Operario De Confección - Bogotá

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Operar maquinaria de confección como la presilladora triple transporte y ribeteadora.

- Asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas y realizar mantenimientos básicos.

- Colaborar con el equipo de producción para cumplir con los objetivos diarios.

- Seguir las instrucciones y especificaciones de diseño para cada producto.

Requerimientos:

- Experiencia mínima de 6 meses en operación de maquinaria de confección.

- Conocimiento en el manejo de presilladora triple transporte y ribeteadora.

- Disponibilidad para trabajar en la zona industrial de Puente Aranda.

Bachillerato completo.

Envíe la hoja de vida.

Supervisor de Operaciones con Excelencia en Gestión - Caldas

Salario: 3.500.000.

Responsabilidades:

- Supervisar y coordinar el equipo de trabajo para asegurar la eficiencia operativa.

- Realizar consumos de recursos de manera efectiva.

- Proporcionar soporte a clientes internos y externos.

- Elaborar reportes y análisis utilizando Excel y Power BI.

- Manejar el tiempo eficientemente y delegar tareas de manera adecuada.

- Asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos.

- Viajar a distintas ubicaciones según sea necesario.

Requerimientos:

- Título profesional en áreas relacionadas.

- Experiencia previa en manejo de personal.

- Dominio de Excel a nivel intermedio.

- Conocimiento en Power BI.

- Capacidad para delegar tareas y procesos.

- Enfoque al logro y resiliencia bajo presión.

- Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Postúlese ahora mismo acá.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
