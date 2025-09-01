Postúlese ahora: más de 14.000 vacantes en el sector de produccion, operarios y manufactura

Para que una empresa se mantenga al orden del día no basta solo con el correcto funcionamiento de su parte administrativa. De hecho, la operativa es en volumen e importancia la que mayor impacto tiene. Por eso, actualmente hay más de 14.000 ofertas laborales en el sector de Producción, operarios y manufactura.
Las ciudades en las que más se requieren este tipo de perfiles son Bogotá con 5.000 opciones, le sigue Medellín con 2.000 oportunidades, Cali con más de 700 y Barranquilla con alrededor de 200 ofertas.
Conozca también: Hay más de 2.100 ofertas laborales en Barranquilla; así puede postularse a las vacantes