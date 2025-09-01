Postúlese ahora: más de 14.000 vacantes en el sector de produccion, operarios y manufactura

Perfiles más requeridos en el sector de producción, operarios y manufactura

Los roles que más se requieren por parte de las empresas son: - Supervisores de planta. - Auxiliares de producción. - Operarios de confección. - Operarios de planta. - Técnicos de mantenimiento. Le puede interesar: Trabaje en Uniandes: hay más de 40 ofertas de empleo disponibles en distintas áreas

Vacantes más destacadas en Producción, operarios y manufactura

Cabe resaltar que para aplicar a estas ofertas debe estar registrado en la plataforma de Magneto Empleos, la cual cuenta con más de 100.000 oportunidades laborales en todo el país.

Operario(a) De Punto Papa Johns Cali - Cali

Salario: 1.423.500 a 1.500.000. Funciones: - Atención al cliente. - Preparación de alimentos. - Manejo de dinero. - Aseo y organización del punto. Beneficios: - Asesoría psicológica y jurídica ilimitada (aplica para familiares). - Bono de día flexible de trabajo. - Convenios con gimnasios. - Convenios con tiendas de gafas y bicicletas eléctricas. - Bonos alimenticios. - Seguro de vida. Aplique aquí.

Supervisor Junior de Tienda Ara - Medellin

Salario: 1.909.000. Funciones y requisitos del cargo: - Atención al cliente de manera amable. - Administrar Dinero de las ventas. - Surtir y Exhibir mercancía en la estantería. - Control Operativo y Calidad de los productos y de los procesos. - Mantener orden y limpieza de la tienda. - Asegurar el control de inventarios. - Liderar equipo. - Manejo de indicadores. - Programación de turnos. - Elaborar Pedidos. Requisitos: - Disponibilidad de Lunes a Domingo en turnos rotativos con un día de descanso en la semana. - Contrato indefinido directo con la compañia. - Bono de productividad. - Auxilio alimentación $175.000. Postúlese acá.

Operario De Confección - Bogotá

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Operar maquinaria de confección como la presilladora triple transporte y ribeteadora. - Asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas y realizar mantenimientos básicos. - Colaborar con el equipo de producción para cumplir con los objetivos diarios. - Seguir las instrucciones y especificaciones de diseño para cada producto. Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en operación de maquinaria de confección. - Conocimiento en el manejo de presilladora triple transporte y ribeteadora. - Disponibilidad para trabajar en la zona industrial de Puente Aranda. Bachillerato completo. Envíe la hoja de vida.

Supervisor de Operaciones con Excelencia en Gestión - Caldas