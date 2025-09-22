Empleo Fest Medellín 2025 ofrecerá 10.000 vacantes formales: fecha, lugar y cómo participar

Medellín se prepara para la tercera edición de Empleo Fest: Talento para el Mundo, una feria laboral que busca conectar a miles de personas con el sector productivo de la región. El evento se llevará a cabo el lunes 29 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., en el Gran Salón de Plaza Mayor, con la meta de ofrecer 10.000 vacantes formales y conectar a 6.000 asistentes con 160 empresas.

La iniciativa, de la cual también hace parte Magneto Empleos, es liderada por el CUEE (Comité Universidad, Empresa, Estado) y cuenta con el apoyo de 40 instituciones universitarias, la Alcaldía de Medellín, la Andi Antioquia, Comfama, la Cámara de Comercio de Medellín, la Universidad Eafit y la plataforma Magneto Empleos.

Y es que según datos de la Administración Distrital, el 97 % de los empleos en Medellín son generados por el sector privado, y este tipo de ferias contribuye a reducir el desempleo. Entre mayo y julio de este año, Medellín y su área metropolitana registraron una tasa de desocupación del 7,3 %, la más baja del país y 1,7 puntos menos que en el mismo periodo de 2024.

“Un trabajo es dignidad. No existe mejor política social que la generación de empleo. Para mí eso significa que un papá o una mamá pueda sacar a sus hijos adelante o que un joven que está estudiando en la universidad hoy tenga la oportunidad de empezar a trabajar; o que un joven que por alguna razón no tenga empleo, vaya a la feria y diga: necesito formarme para poder trabajar. Allá le vamos a dar también la capacidad para que lo haga y que ese día salga con una solución”, señaló Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Conozca también: Airplan abrió vacantes y convoca a feria de empleo en el Urabá para fortalecer su equipo de seguridad aeroportuaria