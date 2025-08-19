x

Hamburguesas el Corral requiere talento en Medellín y Bogotá para su área operativa; así puede aplicar

La reconocida cadena de comida rápida tiene oportunidades de empleo para operarios y domiciliarios en Medellín. Conozca aquí cómo postularse.

  Hamburguesas El Corral busca nuevos talentos en Medellín para su equipo operativo, con vacantes de fácil aplicación en Magneto Empleos. FOTO: CORTESÍA
    Hamburguesas El Corral busca nuevos talentos en Medellín para su equipo operativo, con vacantes de fácil aplicación en Magneto Empleos. FOTO: CORTESÍA
  Los nuevos colaboradores de Hamburguesas El Corral podrán acceder a beneficios como asesoría psicológica, bonos alimenticios y seguro de vida. FOTO: CORTESÍA
    Los nuevos colaboradores de Hamburguesas El Corral podrán acceder a beneficios como asesoría psicológica, bonos alimenticios y seguro de vida. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 19 minutos
bookmark

Si está buscando empleo en Bogotá, Medellín y en el área metropolitana, esta puede ser su oportunidad. Hamburguesas El Corral, una de las cadenas de comida rápida más reconocidas del país, anunció la apertura de vacantes para reforzar su equipo en el área operativa.

Los perfiles disponibles son principalmente para Operario de Hamburguesas y Domiciliarios, puestos importantes en el funcionamiento de sus restaurantes.

Le puede interesar: Complemento 360 ofrece empleo en modalidad híbrida; conozca las vacantes

Beneficios de trabajar en Hamburguesas El Corral

Los nuevos colaboradores de Hamburguesas El Corral podrán acceder a beneficios como asesoría psicológica, bonos alimenticios y seguro de vida. FOTO: CORTESÍA
Los nuevos colaboradores de Hamburguesas El Corral podrán acceder a beneficios como asesoría psicológica, bonos alimenticios y seguro de vida. FOTO: CORTESÍA

Además de la estabilidad laboral, la compañía ofrece un paquete de beneficios diseñado para el bienestar de sus empleados y sus familias. Entre ellos se destacan:

- Asesoría psicológica y jurídica ilimitada.

- Convenios con gimnasios, para cuidar la salud física.

- Descuentos en tiendas de gafas y bicicletas eléctricas.

- Bonos alimenticios, que complementan el ingreso mensual.

- Seguro de vida, para mayor tranquilidad y respaldo.

Con estas ventajas, la empresa busca no solo atraer talento, sino también retenerlo y brindarle un ambiente de crecimiento y aprendizaje.

Conozca también: Trabajo en Medellín y Bogotá: compañía de origen francés tiene ofertas en call center, ventas y administración

Vacantes más destacadas de Hamburguesas El Corral

Operario(a) Hamburguesas El Corral - Bogotá Zona Norte

Funciones:

- Atención al cliente con actitud positiva.

- Preparación de alimentos con altos estándares de calidad.

- Manejo básico de dinero.

- Aseo y organización del punto de venta.

Lea más: Vacantes en tecnología en Colombia con salarios de hasta $7 millones: así puede aplicar

Requisitos:

- Ser mínimo de 9.º grado, bachiller o técnico

- Con o sin experiencia.

Aplica acá para Bogotá.

Postúlese acá para Medellín.

Hágalo acá para El Carmen de Viboral, Rionegro.

Domiciliarios Hamburguesas el Corral - Medellín

Funciones:

- Entrega de los alimentos

- Organización y aseo del punto de venta

- Horario: Domingo a Domingo, 1 día de descanso entre semana.

- Salario: Mínimo + prestaciones de ley + 3.700 por domicilio entregado.

- Contrato: Inicialmente por temporal con posibilidad de pasar a término indefinido.

Requisitos:

- Documentación al día.

- No tener comparendos.

- Moto a nombre propio o primer grado de consanguinidad.

Envíe la hoja de vida en este enlace.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Las personas interesadas en ser parte de esta compañía pueden postularse de manera virtual a través de la plataforma Magneto Empleos, donde encontrarán las vacantes disponibles y los requisitos de cada cargo.

Para aplicar, los candidatos deben ingresar a la página de Magneto, buscar la empresa Hamburguesas El Corral y cargar su hoja de vida.

