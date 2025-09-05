¡Invesa tiene vacantes! La compañía está buscando personal en producción, servicio al cliente, entre otras

Invesa, una compañía líder en sectores como el agro, pinturas, logística, telecomunicaciones, entre otras, está en la búsqueda de nuevo talento para engrosar su plantilla de colaboradores en el país. Por medio de la plataforma de Magneto Empleos tiene disponibles aproximadamente 400 ofertas laborales, en diferentes áreas. La compañía, que tiene como apuesta institucional fortalecer los enlaces con el planeta y la humanidad, ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y sano. “Valoramos el desarrollo humano, el conocimiento y ofrecemos un excelente clima laboral con beneficios que reconocen tu talento”, señaló la compañía por medio de su landing de Magneto. Le puede interesar: ¡Desde septiembre se encuentra empleo pa’ diciembre! Empresas ya abrieron vacantes para atender esta temporada

Sectores con mayores oportunidades de empleo

Los sectores en los que están distribuidas las ofertas son Ingenierías; Producción, operarios y manufactura; Compras y comercio exterior y Servicio al cliente. FOTO: CORTESÍA

Cabe destacar que estas ofertas están concentradas en Medellín y municipios aledaños como Barbosa, Bello, Copabana, Girardota y en el Oriente en Guarne, Marinilla y Rionegro. Los sectores en los que están distribuidas las ofertas son: - Ingenierías. - Producción, operarios y manufactura. - Compras y comercio exterior. - Servicio al cliente. Lea más: ¿Busca un empleo bien pago? Hay vacantes con salarios de hasta $13 millones

Vacantes más destacadas en Invesa

Vendedor Tiendas del Color Sapolin - Oriente antioqueño

Salario a convenir. Responsabilidades: - Promocionar productos de pinturas en nuestras tiendas. - Atender y asesorar a clientes. - Cumplir con los objetivos de ventas. - Mantener el orden en el punto de venta. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en ventas. - Conocimiento en productos de pintura o afines. - Habilidades en atención al cliente. Aplique aquí.

Auxiliar de Almacenamiento Logística - Barbosa, Bello, Copacabana, Medellín

Salario: $ 1.753.500. Responsabilidades: - Almacenar y distribuir productos según órdenes de producción. - Asegurar la calidad del producto terminado. - Cumplir con los procedimientos establecidos. - Seguir indicaciones de planos e históricos. - Utilizar adecuadamente recursos como materias primas y equipos. Requisitos: Poder realizar las labores en un horario de lunes a sábado con rotación de turnos. Tener bachillerato completo, hasta nivel técnico. Postúlese en este enlace.

Operario Misceláneo de Producción - Barbosa, Copacaba, Bello, Medellín, Girardota

Salario: $ 1.753.500. Responsabilidades: - Fabricar productos según órdenes de producción. - Asegurar la calidad del producto terminado. - Cumplir con los procedimientos establecidos. - Seguir indicaciones de planos e históricos. - Utilizar adecuadamente recursos como materias primas y equipos. Conozca también: Primer empleo: compañías tienen más de 36.000 ofertas sin experiencia en varias ciudades del país Requerimientos: - Experiencia previa en entornos de producción. - Conocimiento en manejo de maquinaria industrial. - Capacidad para interpretar planos e instrucciones técnicas. - Habilidades para trabajar en equipo. Envíe la hoja de vida acá.

Vendedor Tiendas Del Color Sapolin - Bogotá

Salario a convenir. Responsabilidades: - Promocionar productos de pinturas en nuestras tiendas. - Atender y asesorar a clientes. - Cumplir con los objetivos de ventas. - Mantener el orden en el punto de venta. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año en ventas. - Conocimiento en productos de pintura o afines. - Habilidades en atención al cliente. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las ofertas de Invesa por medio de Magneto?