Caída abrupta del empleo latino en EE. UU. tras redadas contra migrantes indocumentados en la era Trump

El mercado laboral estadounidense muestra señales de enfriamiento y los más golpeados son los trabajadores latinos.
Un nuevo estudio de Americans for Tax Fairness (ATF), organización que promueve una política fiscal progresiva, reveló que el crecimiento del empleo en sectores con alta concentración de empleados hispanos se desplomó durante los primeros ocho meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, bajo la administración de Joe Biden.
Según el informe, entre enero y agosto de este año se crearon casi 300.000 empleos menos en industrias como construcción, manufactura, transporte y hospitalidad, lo que equivale a una caída del 35% en la generación de trabajo frente al periodo anterior.
