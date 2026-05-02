“Rebusque” generó 1,27 millones de empleos en cuatro años y creció más que el trabajo particular

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se dieron un baño de masas el viernes en el Parque de las Luces de Medellín. Aprovechando toda la logística desplegada para el tradicional Día del Trabajo, anunciaron un Conpes con la hoja de ruta para transformaciones del mercado laboral en los próximos 10 años. Lo cierto es que argumentaron que el Ejecutivo ha trabajado por la defensa del trabajo digno y justo, pero los analistas recuerdan que las más recientes cifras revelan que los trabajadores por cuenta propia han crecido 14% en los últimos 4 años.
Es cierto que la reducción del desempleo en el gobierno de turno es histórica a simple vista: 8,8%, la cifra más baja para un marzo desde 2001, pero al revisar los datos en detalle se revela que los trabajadores por cuenta propia jalonaron esa reducción histórica del empleo.
Entre marzo de 2026 y el mismo mes de 2025 se crearon 457.000 puestos de trabajo por cuenta propia, mientras que los particulares o formales solo crecieron en 361.000, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).