“Rebusque” generó 1,27 millones de empleos en cuatro años y creció más que el trabajo particular

El presidente Gustavo Petro y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, se dieron un baño de masas el viernes en el Parque de las Luces de Medellín. Aprovechando toda la logística desplegada para el tradicional Día del Trabajo, anunciaron un Conpes con la hoja de ruta para transformaciones del mercado laboral en los próximos 10 años. Lo cierto es que argumentaron que el Ejecutivo ha trabajado por la defensa del trabajo digno y justo, pero los analistas recuerdan que las más recientes cifras revelan que los trabajadores por cuenta propia han crecido 14% en los últimos 4 años. Es cierto que la reducción del desempleo en el gobierno de turno es histórica a simple vista: 8,8%, la cifra más baja para un marzo desde 2001, pero al revisar los datos en detalle se revela que los trabajadores por cuenta propia jalonaron esa reducción histórica del empleo. Entre marzo de 2026 y el mismo mes de 2025 se crearon 457.000 puestos de trabajo por cuenta propia, mientras que los particulares o formales solo crecieron en 361.000, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

La preocupación es que son personas que generan sus propios ingresos de manera independiente, asumiendo el riesgo y sin prestaciones sociales ni seguridad social. En otras palabras, gente que se la rebusca en la informalidad.

En cuatro años, el empleo de rebusque fue el que más creció

Ese patrón está lejos de ser el comportamiento de un mes; de hecho, en los últimos cuatro años el rebusque creció por encima de los obreros particulares, según datos del Dane. Solo para tener una idea, entre marzo de 2022 y el mismo mes de 2026 se generaron 1,27 millones de empleos por cuenta propia, mientras que solo se crearon 1,18 millones particulares. En términos porcentuales, el rebusque creció 14% y los empleos particulares un 12%. A corte de marzo, 10,47 millones en Colombia son asalariados particulares y 10,33 millones se la rebuscan. César Tamayo, analista económico, sostuvo que el país está experimentando el peor arranque de año en la creación de empleos particulares. “El desempleo baja porque se crearon 457.000 trabajos por cuenta propia y 370.000 en administración pública. Estamos destruyendo la buena economía”, sentenció. Según su análisis, la generación de ocupados particulares se desplomó un 4% entre el trimestre octubre-diciembre de 2024 y enero-marzo de 2026.

Los expertos creen que el golpe de costos para las empresas por la implementación de la nueva ley laboral y el incremento del salario mínimo del 23% pueden estar incidiendo en la generación de puestos de trabajo formales. Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó las recientes cifras del mercado laboral al señalar inconsistencias entre la reducción de la informalidad y el crecimiento del trabajo por cuenta propia. Según el dirigente gremial, no resulta claro cómo disminuye la tasa de informalidad mientras aumenta un segmento tradicionalmente asociado a condiciones laborales informales.

Los nuevos anuncios del Gobierno

Sin embargo, la visión del Gobierno es otra. Parte de esa lectura la dejó clara ayer el Ministerio del Trabajo al anunciar financiación para avanzar en la consolidación de la Política Nacional de Trabajo Digno y Decente, establecida mediante el Conpes 4189, que incluye 104 acciones y una inversión de $1,82 billones, enfocadas en “mejorar las condiciones laborales y reducir la informalidad”. Y adicional, el ministro de Trabajo anunció que en los próximos días se firmará el decreto con los lineamientos para “la reparación colectiva del movimiento sindical”, una noticia que calificó como “un hito histórico que reconoce la violencia antisindical y dignifica a más de 15.000 hombres y mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia”.

El jefe de cartera argumentó: “Estamos garantizando empleo con derechos, protección y diálogo social efectivo. Esta agenda se complementa con decisiones concretas como la ampliación del subsidio a pensión, y con hechos históricos como la firma del decreto de reparación colectiva al movimiento sindical, que reconoce una deuda del Estado con miles de trabajadores”.

De qué trata el Conpes

Es importante tener presente que su implementación será gradual, se ejecutará hasta 2035 y contará con seguimiento semestral por parte del Departamento Nacional de Planeación. Le puede gustar: Precio de la gasolina en Colombia sube $400 desde hoy: estas son las razones que da el Gobierno La política es de gran magnitud; de hecho, en su avance intervendrán 12 entidades del orden nacional y la inversión se enfocará en cinco frentes: empleo en transición energética y digital, reducción de brechas laborales, fortalecimiento de derechos laborales, mayor acceso a protección social y promoción del diálogo social. De hecho, el Sena concentrará la mayor parte de la inversión de este Conpes, con $1,47 billones destinados principalmente a la formación de talento para nuevos empleos, especialmente en sectores asociados a la transición energética. Hay que recordar que en la reforma laboral (Ley 2466 de 2025), uno de los mayores beneficiados fueron los estudiantes del Sena. No fue coincidencia que en los debates legislativos estos jóvenes se hicieran presentes con carteles y arengas para respaldar la iniciativa que entró en vigencia en junio del año pasado.

Los cinco frentes