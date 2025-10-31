Empresas del comercio y la logística buscan personal para reforzar sus equipos en fin de año; más de 2.000 vacantes

Con la llegada de la temporada alta de fin de año, el mercado laboral colombiano se reactiva con fuerza. Según datos de plataformas especializadas, actualmente hay más de 2.000 ofertas laborales disponibles en diferentes regiones del país, muchas de ellas con contratación inmediata debido al aumento en la demanda de personal.
Las empresas del comercio, la distribución y el sector servicios se preparan para el incremento en las ventas y operaciones logísticas, por lo que buscan talento de manera urgente para cubrir cargos en puntos de venta, almacenes y centros de atención al cliente.
