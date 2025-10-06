¡Aproveche! Más de 107.000 ofertas de empleo disponibles con contratación inmediata en Colombia

El dinamismo que está teniendo el mercado laboral en este inicio de octubre ha obligado a las empresas a cubrir más de 107.000 puestos de trabajo que buscan ser cubiertas con urgencia en distintas ciudades del país. Los sectores con mayor número de oportunidades son Servicio al cliente y afines, con más de 48.000 vacantes; Ventas, con más de 47.000; Administración y oficina, con más de 26.000; Call center, telemercadeo y BPO, con más de 15.000; y Bodega, logística y transporte, con más de 10.000 puestos disponibles.
De estas vacantes, más de 47.000 están abiertas a personas sin experiencia profesional, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de sector. En cuanto a los tipos de contrato, predominan los de obra o labor, seguidos por los fijos y los a término indefinido, ofreciendo distintas alternativas según la necesidad de cada trabajador.
