¡Aproveche! Más de 107.000 ofertas de empleo disponibles con contratación inmediata en Colombia

Los sectores con más vacantes son servicio al cliente, ventas y logística. La mayoría de ofertas ofrecen contrato de obra o labor, fijo o indefinido.

  Las empresas colombianas están en búsqueda activa de personal para cubrir más de 107.000 vacantes en distintos sectores. FOTO: GETTY
    Las empresas colombianas están en búsqueda activa de personal para cubrir más de 107.000 vacantes en distintos sectores. FOTO: GETTY
  Los sectores con más oportunidades son servicio al cliente, ventas y administración, con contratación inmediata en varias ciudades. FOTO: GETTY
    Los sectores con más oportunidades son servicio al cliente, ventas y administración, con contratación inmediata en varias ciudades. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 22 minutos
bookmark

El dinamismo que está teniendo el mercado laboral en este inicio de octubre ha obligado a las empresas a cubrir más de 107.000 puestos de trabajo que buscan ser cubiertas con urgencia en distintas ciudades del país. Los sectores con mayor número de oportunidades son Servicio al cliente y afines, con más de 48.000 vacantes; Ventas, con más de 47.000; Administración y oficina, con más de 26.000; Call center, telemercadeo y BPO, con más de 15.000; y Bodega, logística y transporte, con más de 10.000 puestos disponibles.

De estas vacantes, más de 47.000 están abiertas a personas sin experiencia profesional, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan su primer empleo o desean cambiar de sector. En cuanto a los tipos de contrato, predominan los de obra o labor, seguidos por los fijos y los a término indefinido, ofreciendo distintas alternativas según la necesidad de cada trabajador.

Sectores con mayor demanda de empleo

Los sectores con más oportunidades son servicio al cliente, ventas y administración, con contratación inmediata en varias ciudades. FOTO: GETTY
Los sectores con más oportunidades son servicio al cliente, ventas y administración, con contratación inmediata en varias ciudades. FOTO: GETTY

El área de servicio al cliente encabeza la lista, impulsada por la expansión de empresas del sector BPO y atención telefónica. Los cargos más buscados incluyen asesores, auxiliares administrativos, vendedores y operarios de logística.

En ventas, las empresas están reforzando sus equipos comerciales ante la temporada de fin de año, mientras que el sector de administración y oficina demanda auxiliares contables, asistentes y personal de apoyo operativo.

La logística y el transporte también muestran una alta demanda, especialmente en bodegaje, distribución y manejo de inventarios, con oportunidades tanto en Bogotá como en Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

5 ofertas laborales destacadas en Colombia

Operario granja avícola - Barbosa, Antioquia

Responsabilidades:

- Garantizar el bienestar y la productividad de las aves, así como el mantenimiento adecuado de las instalaciones. Esto incluye varias tareas clave:

- Cuidado de las Aves: Alimentar a las aves de acuerdo con sus necesidades nutricionales, proporcionar agua limpia, y vigilar su salud general. Esto puede involucrar la identificación y tratamiento de enfermedades o problemas de salud.

- Mantenimiento de las Instalaciones: Asegurarse de que el entorno en el que viven las aves esté limpio y en buenas condiciones. Esto incluye la limpieza y desinfección de los corrales, nidos y equipos.

- Control de Condiciones Ambientales: Monitorear y ajustar las condiciones del ambiente, como la temperatura, la humedad y la ventilación, para mantener un entorno óptimo para el crecimiento y la producción de las aves.

- Recolección y Manejo de Huevos: Si la granja se dedica a la producción de huevos, el operario también es responsable de recolectar los huevos, asegurarse de que se clasifiquen y almacenen correctamente, y mantener la calidad del producto.

Aplique aquí.

Auxiliares Logísticos /bodega -Bogota

Salario a convenir.

Requisitos y funciones:

- Mínimo seis meses de experiencia en el cargo.

- Cargue descargue.

- Picking packing.

- Estibado.

- Embalaje.

Postúlese acá.

Profesor de inglés en horas pico de la mañana en Bogotá

Salario a convenir.

Requisitos:

- Dominio del idioma inglés (nivel C1 certificado o comprobable) – ¡requisito indispensable!

- Experiencia previa enseñando inglés (preferiblemente).

- Disponibilidad para trabajar de manera presencial.

- Actitud positiva, compromiso y pasión por la enseñanza.

Beneficios:

- Bonos por permanencia.

- Becas para aprender un nuevo idioma.

- Ambiente dinámico y profesional, con oportunidades de crecimiento.

Si tienes vocación docente y quieres ser parte de un equipo que inspira y transforma,

Envíe la hoja de vida.

Técnico en Refrigeración - Cali

Salario a convenir.

Requisitos:

- Conocimientos en mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados.

- Experiencia en instalación y puesta en marcha de equipos de climatización.

- Habilidad en detección y revisión de fallas técnicas.

- Contar con herramientas básicas para el ejercicio del oficio.

- Responsabilidad, compromiso y buena actitud de servicio.

Beneficios:

- Estabilidad laboral.

- Buen ambiente de trabajo.

- Oportunidad de crecimiento en el área técnica.

Conozca cómo aplicar aquí.

Auxiliar Administrativo Logístico - Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.543.500.

Responsabilidades:

- Procesar órdenes y coordinar la logística diaria.

- Realizar seguimiento y control de inventarios.

- Garantizar una gestión eficiente de los recursos logísticos.

- Fomentar una cultura de alto rendimiento en el equipo.

- Realizar análisis de datos y generar informes en Excel.

Requerimientos:

- Formación académica de Técnico o Tecnólogo.

- Experiencia previa de 1 año como auxiliar administrativo preferiblemente en logística.

- Conocimientos intermedios de Microsoft Excel.

- Experiencia en manejo de personal.

- Habilidades organizativas y atención al detalle.

- Fuertes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Postúlese ahora mismo aquí.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?

Los interesados pueden aplicar de manera rápida y gratuita a través de la plataforma Magneto Empleos. Solo deben seguir estos pasos:

1- Ingresa al portal www.magneto.com.co.

2- En la barra de búsqueda, escribe el cargo o sector de tu interés (por ejemplo, “Servicio al cliente” o “Ventas”).

3- Filtra por ciudad, tipo de contrato o experiencia.

4- Selecciona la vacante que más te interese y haz clic en “Aplicar”.

5- Regístrese o inicie sesión para subir tu hoja de vida y completar la postulación.

La plataforma también permite guardar vacantes favoritas, recibir alertas de nuevos empleos y seguir el estado de tus aplicaciones en tiempo real.

