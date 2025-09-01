Inicie el mes con empleo: más de 100.000 ofertas en el país y en diferentes modalidades

Sectores con más vacantes

La plataforma digital Magneto ofrece más de 100.000 oportunidades de empleo en diferentes ciudades y sectores del país. FOTO: GETTY

Los sectores con mayor número de oportunidades disponibles son: Servicio al cliente: 39.000 vacantes. - Ventas: 34.000 vacantes. - Administración y oficina: 11.000 vacantes. - Bodega, logística y transporte: 10.000 vacantes. Estos campos representan la mayor parte de las ofertas, aunque también hay empleos en áreas como tecnología, finanzas, producción y manufactura, entre otros.

Modalidades de trabajo más requeridas

En cuanto al tipo de contratación, la mayoría de ofertas son para trabajo presencial con cerca de 97.000 vacantes. Sin embargo, también existen opciones en modalidad híbrida con más de 2.000 ofertas y en trabajo remoto con aproximadamente 1.000. Lea más: Ol Software abre vacantes en tecnología con trabajo remoto y beneficios para sus colaboradores

Asesora Comercial - Medellín

Salario: 1.423.500.

Responsabilidades:

- Asesorar a clientes sobre productos disponibles en tienda.

- Identificar necesidades y preferencias de los clientes.

- Promover beneficios de los productos para incentivar la compra.

- Cumplir con el presupuesto asignado y metas volantes.

- Ofrecer un servicio al cliente amable y eficiente.

Requerimientos:

- Habilidades comunicativas fuertes.

- Orientación al cliente.

- Disponibilidad para trabajar horarios rotativos.

- Actitud positiva hacia las ventas.

Administrador de tienda para Lili Pink & Yoi - Bello, Envigado, Itagüí

Salario: 2.000.000 a 3.000.000. Responsabilidades: - Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos del negocio. - Gestionar y optimizar el inventario de la tienda asegurando la disponibilidad de productos. - Supervisar el manejo de caja y realizar arqueos diarios. - Implementar estrategias de visual merchandising para atraer a los clientes. - Monitorear y analizar los KPIs para mejorar el desempeño de la tienda. Requerimientos: - Experiencia mínima de 1 año como administrador coadministrador o líder de tienda. - Conocimiento en manejo de KPIs y control de inventarios. - Habilidades en visual merchandising y manejo de caja. - Capacidad de liderazgo y organización. - Actitud positiva y habilidades interpersonales. Postúlese acá.

Contador Publico - Barranquilla

Salario: 4.000.000 a 5.000.000. Responsabilidades: - Elaborar y presentar declaraciones de impuestos municipales departamentales y nacionales. - Preparar y revisar información exógena y reportes a entes de control. - Elaborar y presentar declaraciones de renta de personas jurídicas y naturales. - Gestionar devoluciones de saldos a favor ante la DIAN. - Supervisar la contabilidad general y cierres mensuales. - Velar por el cumplimiento de obligaciones fiscales contables y financieras. - Asesorar en la planeación tributaria y optimización fiscal. Conozca también: Empleos en mercadeo y publicidad: más de 5.000 vacantes disponibles en Colombia Requerimientos: - Título profesional en Contaduría Pública. - Mínimo 5 años de experiencia certificada en cargos similares. - Experiencia en impuestos nacionales departamentales y municipales. - Conocimiento en procesos de devoluciones ante la DIAN. - Manejo de normas NIIF y normatividad vigente. - Buen manejo de herramientas ofimáticas y software contable preferiblemente siesa 8.5. Envíe la hoja de vida.

Operario De Bandas En Planta De Producción - Bogotá

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Participar en el proceso de reencauche de llantas para vehículos de carga pesada - Cumplir instrucciones del supervisor y equipo de planta - Acatar los horarios establecidos y mantener disciplina en la operación - Desempeñar tareas de esfuerzo físico en un entorno con calor olores y suciedad Requerimientos: - Nivel educativo de primaria o bachillerato completo. - Experiencia de 6 meses a 1 año en procesos de cuero plástico caucho metal o construcción de obra pesada. - Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos. - Capacidad para realizar trabajo físico y manejar condiciones adversas. Conozca más detalles acá.

Vendedor TAT - Cali

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Visitar al 100% los clientes solicitados. - Ingresar en línea los pedidos y las razones de no compra. - Otras funciones relacionadas al área. Requerimientos: - Bachiller académico. - 1 año de experiencia en consumo masivo como Preventista o Vendedor TAT. - Manejo de portafolio de productos. Postúlese ahora mismo acá.

¿Cómo aplicar a las vacantes?