Complemento 360 ofrece empleo en modalidad híbrida; conozca las vacantes

La compañía busca nuevos talentos en áreas como desarrollo, soporte e infraestructura, ofreciendo un ambiente laboral flexible, cursos gratuitos y beneficios que marcan la diferencia en el sector IT.

  La empresa se caracteriza por un ambiente laboral inclusivo, flexible y colaborativo, donde las ideas de los empleados son valoradas y reconocidas. FOTO: GETTY
    La empresa se caracteriza por un ambiente laboral inclusivo, flexible y colaborativo, donde las ideas de los empleados son valoradas y reconocidas. FOTO: GETTY
  Complemento 360 ofrece un plan integral de beneficios que incluye salud, formación, estabilidad y espacios para el desarrollo personal y profesional. FOTO: GETTY
    Complemento 360 ofrece un plan integral de beneficios que incluye salud, formación, estabilidad y espacios para el desarrollo personal y profesional. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 10 minutos
Complemento 360 no es solo una empresa de desarrollo de software y outsourcing de talento IT: es un lugar donde la innovación y el bienestar de las personas van de la mano, pues con un enfoque flexible e inclusivo, esta apuesta por la capacitación constante, el crecimiento profesional y, sobre todo, por un equilibrio real entre la vida personal y laboral de sus colaboradores.

En estos momentos la compañía abre nuevas oportunidades laborales para quienes quieran ser parte de su equipo y crecer en proyectos que impulsan la transformación digital de grandes organizaciones.

Le puede interesar: Trabajo en Colombia: 100.000 vacantes abiertas en Magneto Empleos para todos los niveles

Beneficios de trabajar en Complemento 360

Complemento 360 ofrece un plan integral de beneficios que incluye salud, formación, estabilidad y espacios para el desarrollo personal y profesional. FOTO: GETTY
Complemento 360 ofrece un plan integral de beneficios que incluye salud, formación, estabilidad y espacios para el desarrollo personal y profesional. FOTO: GETTY

Si algo diferencia a Complemento 360 en el mercado laboral son sus beneficios. Entre los más atractivos están:

- Medicina prepagada con Medisanitas y EMI.

- Plan dental y póliza de vida con Sura.

- Cursos gratuitos en Platzi.

- Bono en efectivo de $200.000 por referidos contratados.

- Ingresos adicionales por proyectos de corta duración.

- Bono de cumpleaños.

- Apartamento en Barranquilla disponible para estadías de colaboradores.

- Convenios con ópticas, plan exequial y libranzas con bancos y caja de compensación.

Además, la compañía abre espacios para el aprendizaje continuo y la creatividad, reconoce los logros de sus empleados y promueve un ambiente laboral dinámico y colaborativo.

La cultura laboral en Complemento 360 se resume en cercanía, innovación y apoyo mutuo. “Para mí, lo más importante es el bienestar físico, pero, sobre todo, el bienestar emocional y psicológico de nuestros colaboradores. Nos preocupamos por generar un ambiente en el que se sientan tranquilos, seguros y respaldados por la empresa en cada etapa de su vida laboral. Queremos que reconozcan el valor de los beneficios que reciben, que perciban el apoyo constante y que sepan que, más allá de los proyectos que desarrollamos, nos importa profundamente su salud, su equilibrio y su felicidad”, comentó Laura Valentina Quiroga Gómez, Coordinadora de Bienestar.

Lea más: Medellín acogerá Empleo Fest con más de 150 empresas invitadas y 10.000 vacantes en Medellín, ¿cómo inscribirse?

Vacantes disponibles en Complemento 360 para el área de tecnología

A través de Magneto Empleos, Complemento 360 tiene activas las siguientes ofertas de trabajo:

Administrador de Base de Datos PostgreSQL- trabajo híbrido/remoto (Bogotá)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Administrar y optimizar bases de datos PostgreSQL.

- Realizar backups y restauraciones de bases de datos.

- Monitorear el rendimiento y gestionar la capacidad de las bases de datos.

- Implementar mejoras y actualizaciones de seguridad.

- Colaborar con equipos de IT para resolver problemas técnicos.

- Documentar procedimientos y configuraciones.

Requerimientos:

- 5 años de experiencia como Administrador de Base de Datos.

- Dominio avanzado de PostgreSQL.

- Experiencia con DB2

- Conocimientos en procesos de backups y restauraciones.

- Habilidad para trabajar en un entorno colaborativo y dinámico.

- Capacidad para resolver problemas complejos de bases de datos.

Aplique aquí.

Arquitecto de Infraestructura Bilingüe - Remoto/híbrido (Medellín, Itagüí, Bello, Envigado y Sabaneta)

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Diseñar y gestionar arquitecturas de infraestructura tecnológica.

- Implementar soluciones de integración usando Oracle Integration Cloud y MuleSoft.

- Colaborar en proyectos basados en arquitecturas orientadas a servicios y microservicios.

- Asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad y normativas internacionales.

- Optimizar la interoperabilidad de sistemas en plataformas cloud e híbridas.

- Liderar iniciativas de mejora continua en gestión de APIs y CI/CD.

Requerimientos:

- Título profesional en Ingeniería de Sistemas o afines.

- Experiencia en plataformas de integración como Dell Boomi y Azure Logic Apps.

- Dominio de APIs REST/SOAP y arquitecturas SOA.

- Conocimiento en seguridad de la información y protección de datos.

- Inglés conversacional nivel C1.

- Experiencia en metodologías ágiles y DevSecOps.

Postúlese acá.

Desarrollador .NET trabajo remoto/híbrido (Bogotá)

Salario: $ 4.000.000.

Responsabilidades:

- Desarrollar y mantener aplicaciones utilizando .NET MVC ASPX.

- Colaborar con otros desarrolladores para diseñar soluciones de software innovadoras.

- Gestionar bases de datos Oracle y SQL Server de manera eficiente.

- Participar en revisiones de código y garantizar buenas prácticas de programación.

- Resolver problemas técnicos y optimizar el rendimiento de las aplicaciones.

Conozca también: Seven Seven abrió oportunidades de empleo en Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Cali

Requerimientos:

- Experiencia comprobada como Desarrollador .NET o roles similares.

- Dominio en Microsoft Visual Studio 2019 o superior.

- Sólidos conocimientos de C# y .NET MVC ASPX.

- Experiencia en manejo de bases de datos Oracle y SQL Server.

- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva.

Envíe la hoja de vida.

Tecnico de soporte IT - Nivel 1

Salario: $ 2.000.000.

Responsabilidades:

- Ejecutar tareas asignadas por el Especialista de Servicios IT y dar soporte operativo a los sistemas informáticos (inventario, mesa de ayuda, soporte general).

- Brindar soporte a la infraestructura tecnológica: redes, correo corporativo, chat, dominios, impresoras, etc.

- Asistir a usuarios finales en el uso de hardware, software y en eventos/reuniones oficiales.

- Verificar y garantizar copias de seguridad (backups) de la información.

- Realizar inventario y mantenimiento preventivo/correctivo de equipos de cómputo.

- Preparar y entregar recursos tecnológicos (computadores, celulares, accesorios).

Requisitos:

- Formación como técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Software o carreras afines.

- Experiencia mínima de al menos dos años de experiencia en soporte IT.

Conozca más detalles.

Ingeniero Front End React + Next.JS

Salario a convenir.

Requisitos:

- Profesional en Ingeniería de Sistemas, Software, Industrial o carreras afines.

- Más de 5 años de experiencia trabajando como desarrollador(a) frontend.

Requisitos técnicos: dominio de React y Next.js, conocimientos avanzados en HTML, CSS, JavaScript y Redux.

Experiencia en gestión de estado en aplicaciones frontend.

Deseable experiencia en: TypeScript, SSR/SSG y pruebas unitarias (Jest, Testing Library).

Postúlese ahora mismo acá.

