Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Ventas, salud, call center y servicio al cliente concentran miles de vacantes con contrato indefinido.

  El contrato indefinido ofrece estabilidad y beneficios completos para trabajadores en diferentes sectores. FOTO: GETTY
    El contrato indefinido ofrece estabilidad y beneficios completos para trabajadores en diferentes sectores. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 32 minutos
Para aquellos que priorizan la estabilidad laboral, esta es una oportunidad inmejorable, pues en Bogotá y Medellín hay más de 18.000 vacantes disponibles con contrato indefinido, de acuerdo con la plataforma Magneto Empleos.

Los sectores con mayor número de oportunidades son Ventas, Servicio al cliente, Salud y medicina, y Call center, telemercadeo y BPO, aunque también hay cupos en áreas como administración, tecnología y logística.

¿Qué es un contrato indefinido y por qué es atractivo para los trabajadores?

Un contrato indefinido es un tipo de vínculo laboral que no tiene fecha de finalización establecida. Esto significa que la relación entre empleado y empleador continúa mientras ambas partes lo deseen y cumplan con las obligaciones pactadas.

Ventajas del contrato indefinido:

- Estabilidad laboral: mayor seguridad frente a contratos temporales.

- Prestaciones completas: incluye cesantías, primas, vacaciones y seguridad social.

- Posibilidades de crecimiento: más oportunidades de ascenso y desarrollo profesional.

Desventajas a considerar:

- Menor flexibilidad: el proceso para terminar el contrato puede ser más formal y requiere indemnizaciones.

- Altas expectativas de desempeño: algunas empresas exigen resultados más sólidos al ofrecer estabilidad.

Ofertas laborales con contrato indefinido

Conoce las ofertas de empleo

Asistente contable - Bogotá

Salario a convenir.

Requisitos:

- Profesionales en Contaduría Pública.

- Experiencia mínima de 1 año como asistente, conocimiento en servicios de tercerización gestion de cronogramas y cumplimiento con clientes.

- Personas con una calidad humana extraordinaria, dinámicos, serviciales y carismáticos.

Responsabilidades:

- Realizar procesos de auditoría, impuestos, servicios legales y consultorías tanto en sector público como sector privado.

Aplique aquí.

Especialista comercial - Bogotá

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Ejecutar y apoyar la gestión comercial y de cuentas.

- Identificar oportunidades para activaciones de marca y estrategias BTL.

- Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

- Garantizar una experiencia integral y satisfactoria en cada proyecto.

- Coordinar con proveedores para asegurar la calidad de las activaciones.

Requerimientos:

- Título profesional en Publicidad Mercadeo Comunicación o áreas afines.

- Mínimo 5 años de experiencia en activaciones de marca BTL o industria del entretenimiento.

- Habilidades en comunicación asertiva y negociación.

- Capacidad para trabajar en equipo y resolver problemas.

- Experiencia en gestión de proyectos y enfoque estratégico.

Postúlese acá.

Agente de ventas call center portafolio académico - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 4.000.000.

Responsabilidades:

- Atender llamadas entrantes de clientes interesados.

- Realizar llamadas de seguimiento para cierre de ventas.

- Brindar asesoría sobre programas académicos.

- Cumplir metas de ventas y estándares de calidad en atención.

Requisitos:

- Formación: bachiller, técnico o tecnólogo.

- Excelente comunicación, orientación al cliente y enfoque comercial y tener experiencia en ventas.

Envíe la hoja de vida.

Analista administrativo comercial - Medellín

Salario: $ 3.000.000.

Responsabilidades:

- Liquidar incentivos de las marcas.

- Gestionar políticas comerciales de diversas marcas.

- Tramitar con casas matriz para recuperación de incentivos.

- Revisar márgenes de diferentes negocios.

- Controlar y seguir la documentación para negocios corporativos.

Requerimientos:

- Título profesional en Administración de Empresas Negocios o afines.

- Mínimo 3 años de experiencia en cargos administrativos o comerciales.

- Dominio en liquidación de incentivos y manejo de políticas comerciales.

- Experiencia en trámites con casas matriz y recuperación de incentivos.

- Capacidad para revisar márgenes y controlar documentación.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo aplicar a un empleo con contrato indefinido en Magneto Empleos?

Conoce las ofertas de empleo

Seguir estos pasos te ayudará a encontrar y postularte fácilmente a las vacantes disponibles:

1- Ingrese a www.magnetoempleos.com.

2- En el buscador, escribe “contrato indefinido Bogotá” o “contrato indefinido Medellín” o use el filtro de la parte izquierda del portal en el apartado “Tipo de contrato” y seleccione “contrato indefinido”.

3- Filtre los resultados por área de interés (ventas, salud, call center, etc.).

4- Revise los requisitos de la oferta que te interese.

5- Regístrese o inicia sesión en la plataforma y carga tu hoja de vida actualizada.

6- Haga clic en “Postularme” y sigue las instrucciones para completar tu aplicación.

