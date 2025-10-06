Cueros Vélez busca personal en Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla; varias vacantes no requieren experiencia

Cueros Vélez, empresa colombiana reconocida por su tradición en la fabricación de artículos de moda en cuero, anunció la apertura de más de 200 oportunidades de empleo en diferentes regiones del país. Las vacantes se concentran principalmente en los sectores de Bodega, logística y transporte, Servicio al cliente, y Producción, operarios y manufactura.
Entre las ofertas disponibles hay plazas para personas sin experiencia, una gran opción para quienes buscan iniciar su vida laboral en una empresa sólida y con trayectoria. Además, la mayoría de las posiciones ofrecen contratos fijos o a término indefinido, garantizando estabilidad y beneficios laborales.
