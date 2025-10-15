¡Aproveche! Distrihogar abrió más de 120 vacantes laborales en Medellín y La Estrella

La compañía CI Distrihogar SAS, reconocida por su trayectoria en la industria textil del descanso y el hogar, anunció la apertura de más de 120 ofertas de empleo disponibles a través de la plataforma Magneto Empleos.
Estas oportunidades se suman a la demanda generada por la temporada alta de fin de año, periodo en el que la empresa busca fortalecer sus equipos operativos y comerciales.
Entre los cargos más solicitados se encuentran cajeros, empacadores, operarios de producción, asesores de ventas y personal de servicio al cliente.
