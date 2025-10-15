¡Aproveche! Distrihogar abrió más de 120 vacantes laborales en Medellín y La Estrella

La compañía CI Distrihogar SAS, reconocida por su trayectoria en la industria textil del descanso y el hogar, anunció la apertura de más de 120 ofertas de empleo disponibles a través de la plataforma Magneto Empleos. Estas oportunidades se suman a la demanda generada por la temporada alta de fin de año, periodo en el que la empresa busca fortalecer sus equipos operativos y comerciales. Entre los cargos más solicitados se encuentran cajeros, empacadores, operarios de producción, asesores de ventas y personal de servicio al cliente. Le puede interesar: ¿Busca empleo en mercadeo o ventas? Mercadeo Efectivo tiene oportunidades laborales en Colombia

¿Dónde se requiere el personal?

Las vacantes están ubicadas principalmente en los municipios de La Estrella y Medellín, donde la empresa cuenta con sedes y centros de operación. Más de cuatro décadas impulsando el bienestar en el hogar Con más de 49 años de experiencia, Distrihogar se ha consolidado como una marca líder en la creación, desarrollo y comercialización de productos textiles enfocados en el descanso, el confort y el bienestar. Su portafolio abarca desde ropa de cama y artículos de hotelería hasta soluciones para el sector hospitalario y grandes superficies. “Nuestro propósito es mejorar el sueño de las personas, una noche a la vez. Creemos que un buen descanso significa un mejor mañana”, destaca la empresa en su presentación corporativa. Distrihogar no solo apuesta por la calidad de sus productos, sino también por el crecimiento de su equipo humano. Por eso, la compañía ofrece oportunidades laborales en distintos niveles de experiencia y formación, con posibilidades de estabilidad y desarrollo profesional dentro de la organización.

Ofertas laborales más destacadas en Distrihogar

Empacador por temporada - La Estrella

Responsabilidades: - Empacar productos de forma ordenada y segura. - Apoyar en la organización del área de ventas. - Etiquetar y clasificar mercancía. - Entregar productos al cliente con buena actitud. - Apoyar en el montaje y desmontaje del bazar. Requerimientos: - Disponibilidad para trabajar del 20 al 26 de Octubre. - Experiencia en doblado clasificación inventario y etiquetado. - Buena actitud y habilidades de atención al cliente. - Capacidad para trabajar en equipo. - Bachillerato completo. Aplique aquí.

Cajero por temporada - Medellín

Responsabilidades: - Recibir pagos de clientes de forma segura y eficiente. - Emitir facturas y entregar comprobantes. - Realizar apertura y cierre de caja. - Apoyar en inventario y organización del punto de venta. - Resolver inquietudes básicas de los clientes. - Mantener el área de caja limpia y ordenada. Requerimientos: - Manejo de sistemas POS. - Conocimiento en medios de pago (efectivo tarjetas transferencias). - Buen manejo de matemáticas básicas. Postúlese acá.

Ejecutivo Comercial - Medellín y La Estrella

Salario: 5.000.000 a 6.000.000. Responsabilidades: - Prospectar y captar nuevos clientes del sector hotelero. - Presentar portafolio de productos y asesorar técnicamente. - Elaborar cotizaciones y negociar precios rentables. - Construir y mantener relaciones sólidas con actores clave. - Realizar visitas y seguimiento postventa para satisfacción del cliente. - Mantener y realizar seguimiento a clientes actuales. - Elaborar informes de ventas proyecciones y análisis de mercado. - Monitorear tendencias y movimientos de la competencia. - Identificar oportunidades para nuevos productos o adaptaciones. - Trabajar con diseño producción y logística para cumplir estándares. Requerimientos: - Profesional en administración de negocios, empresas, comercial Hotelería y Turismo Marketing o afines. - Mínimo 6 años de experiencia en roles comerciales. - Experiencia en empresas textiles, distribución de productos Horeca, mobiliario, diseño de interiores o decoración hotelera. - Habilidades de negociación y comunicación efectiva. - Capacidad para analizar el mercado y generar estrategias comerciales. - Disponibilidad para realizar visitas periódicas a clientes. Envíe la hoja de vida.

Operario de máquina plana y fileteadora - La Estrella

Salario: 1.423.500. Responsabilidades: - Confección de prendas según estándares de calidad. - Manejo eficiente de máquinas de confección: plana y fileteadora. - Apoyo en procesos operativos del área de producción. - Realizar producción según la necesidad requerida Requerimientos: - Experiencia mínima de 6 meses en confección. - Formación: bachillerato. - Habilidad manual y atención al detalle. Conozca más detalles aquí.

¿Cómo postularse a las vacantes en Magneto Empleos?

Los interesados en aplicar pueden hacerlo de manera gratuita a través del portal www.magneto365.com . Solo deben: 1- Crear un perfil con su información personal y laboral. 2- Buscar “Distrihogar” en el buscador de la plataforma. 3- Seleccionar la vacante de interés y hacer clic en “Postularme”. 4- Magneto permite además recibir notificaciones cuando se publican nuevas ofertas de la compañía, lo que facilita mantenerse al día con las oportunidades disponibles.

Distrihogar: un lugar para crecer y soñar