x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas

Dentro de esas ofertas, más de 95.000 son requeridas con urgencia. Así puede postularse.

  • Los contratos que más están ofreciendo son el de obra labor con más 92.000, indefinido con más de 12.000 y luego con más de 9.000 está el fijo. FOTO: GETTY
    Los contratos que más están ofreciendo son el de obra labor con más 92.000, indefinido con más de 12.000 y luego con más de 9.000 está el fijo. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 21 minutos
bookmark

Bogotá ha demostrado ser la ciudad que más dinamiza y brinda oportunidades en el mercado laboral. Prueba de ello es su gran ecosistema empresarial y que actualmente por medio de Magneto Empleos, hay más de 117.000 oportunidades de empleo, entre esas más de 2.200 de esas son en modalidad híbrida y más de 500 en remoto.

Dentro de esas oportunidades, más de 95.000 son requeridas con urgencia, por lo que sus procesos de contratación son ágiles.

Le puede interesar: Conozca cómo aplicar a más de 184 mil vacantes que hay en el país; Bogotá y Medellín lideran oferta

Sectores con más oportunidades laborales en Bogotá

Conoce las ofertas de empleo

Entre los sectores que ofrecen mayores oportunidades en la capital del país son: Ventas con más de 45.000, Servicio al cliente y afines; Call center, telemercadeo y BPO.

Además, los contratos que más están ofreciendo son el de obra labor con más 92.000, indefinido con más de 12.000 y luego con más de 9.000 está el fijo.

Lea más: En Medellín, empresas buscan cubrir más de 24.000 vacantes; hay ofertas híbridas y remotas

Trabajos ofertados más destacados en Bogotá

Conoce las ofertas de empleo

Auxiliar de archivo

Salario: 1.658.159.

Requisitos:

- Profesión: Técnico o tecnólogo en archivo o en Gestión Documental (no aplican estudiantes ni profesionales)

- Experiencia: Mínimo 12 meses en archivo.

- Contrato: Obra o labor

- Horario: Lunes a viernes, 7:00 a.m. – 4:00 p.m.

Aplique aquí.

Agente de ventas call center

Salario: 1.566.000.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 9 meses en ventas de seguros presencial o call center (certificada).

- Bachiller Culminado.

- Ganas de aprender y crecer profesionalmente.

- Actitud proactiva y orientada a resultados.

- Horarios de lunes a Viernes de 07:00 am a 17:30 pm y sábados de 8:00 am a 14:00 pm Jornada semanal de 44 horas

- Comisiones Promedio de $400.000, por cumplimiento de metas de venta y objetivos.

- Crecimiento profesional con oportunidades de desarrollo dentro de una empresa sólida y en expansión.

Postúlese acá.

Administrador punto de venta

Salario: 1.930.000 a 2.000.000.

Requisitos:

- Experiencia mínima de 6 meses en retail o supermercados.

- Manejo de personal, herramientas de gestión y servicio al cliente.

- Habilidades de liderazgo, comunicación y orientación a resultados.

Conozca también: Zentria, red hospitalaria con más de 14.000 colaboradores, abrió varias vacantes, ¿cómo aplicar?

Responsabilidades:

- Liderar la operación, garantizar un excelente servicio al cliente y asegurar el cumplimiento de los objetivos comerciales.

Envíe la hoja de vida.

Vendedor Tat/ Asesor comercial externo con moto o carro

Salario: 1.480.000 a 5.000.000.

Requisitos:

- Experiencia de uno a dos años como mínimo en venta externa de tangibles o intangibles que este certificada, conocimiento en recaudo consecución y mantenimiento de clientes.

- Estudios: Bachiller 11° (Técnico – tecnólogo o Profesional)

- Contar con Vehículo propio (moto o carro)

Funciones:

- Venta del portafolio asignado, recaudo de cartera, asesoría técnica de productos, creación de clientes nuevos.

Horarios: lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm Disponibilidad de 2 sábados al mes 7:00 am a 2:00 pm

Tipo de Contrato: Directo e indefinido por la Multinacional.

Beneficios adicionales:

- Plan de desarrollo dentro de la compañía.

- Bonificaciones y premios sujetos a cumplimientos de KPI, formación y capacitación constante, vacaciones colectivas.

Conozca más detalles en este enlace.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida