Ofertas de empleo en Cali: hay cerca de 2.000 vacantes con muy buenos salarios

Ofertas laborales más destacadas en Cali

Asesor de Ventas Temporada - Cali

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Atender a los clientes de manera amable y profesional. - Asesorar a los clientes sobre productos y promociones. - Mantener el orden y la presentación de la tienda. - Cumplir con las metas de ventas individuales y grupales. Requerimientos: - Bachillerato completo. - Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descanso compensatorio en turnos de apertura, cierre o intermedio. - Excelentes habilidades de comunicación. - Actitud positiva y proactiva. Aplique acá.

Auxiliar operativo - Cali

Salario: $ 1.754.000. Responsabilidades: - Brindar atención y solución a requerimientos de clientes internos y externos. - Revisar documentos y grabar facturas. - Gestionar el almacenamiento de papelería. - Incrementar la satisfacción y mejoramiento de procesos. - Mantener estándares de calidad y oportunidad. Lea más: Empleos a los que puede aplicar para trabajar los fines de semana Requerimientos: - Experiencia en funciones administrativas. - Nivel intermedio o avanzado en Excel. - Conocimientos en revisión de documentos y manejo de facturas. - Habilidad para gestionar papelería. - Capacidad para trabajar con estándares de calidad. Postúlese acá.

Administrador Tienda Moda Cali

Salario: $ 2.100.000. Responsabilidades: - Liderar la apertura y operativa diaria de la tienda. - Gestionar y motivar al equipo de ventas para alcanzar objetivos. - Implementar estrategias de visual merchandising acorde a la marca. - Supervisar el inventario y reposición de mercancía. - Asegurar una excelente atención al cliente y experiencia de compra. - Coordinar horarios y turnos del personal. Requerimientos: - Experiencia previa como Gerente de Tienda o similar en el sector moda. - Conocimiento en visual merchandising y estrategias de venta. - Habilidad para liderar y motivar equipos de trabajo. - Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles. - Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente. Envíe la hojai de vida.

Camarera de Hotel -Cali

Salario: $ 1.300.000. Responsabilidades: - Realizar aseo en las habitaciones del hotel. - Cambiar la ropa de cama según los estándares del hotel. - Mantener el aseo general en las zonas comunes del hotel. Requerimientos: - Experiencia demostrable como camarera en hoteles u hostales. - Capacidad para realizar labores físicas asociadas al aseo. - Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos. Postúlese ahora mismo acá.

Islero / Vendedor De Servicios - Cali

Salario: $ 1.423.000. Responsabilidades: - Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia - Surtir combustible y/o gas a los vehículos - Manejar transacciones en efectivo y con tarjeta - Mantener la estación de servicio limpia y ordenada - Asistir en inventarios y pedidos - Ofrecer los productos adicionales que ofrezca la sede Requerimientos: - Bachillerato completo (mínimo 9 bachiller). - Experiencia previa en atención al cliente es valorada. - Disponibilidad para trabajar turnos rotativos. Conozca más detalles.

¿Cómo aplicar a las vacantes en Cali?