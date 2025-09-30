Empleo en Teleperformance: más de 200 cupos disponibles en Medellín, Bello e Itagüí

Teleperformance, una de las compañías líderes en el sector de contact center y business process outsourcing (BPO), anunció la apertura de más de 200 cupos de empleo a nivel nacional. La mayoría de las oportunidades están disponibles en Bello, Medellín e Itagüí, y se enfocan principalmente en áreas de call center, telemercadeo, ventas y servicio al cliente. Lo más atractivo de esta convocatoria es que muchos de los cargos no requieren experiencia previa, lo que representa una oportunidad para jóvenes que buscan su primer empleo formal o para personas que desean reinsertarse rápidamente en el mercado laboral. Además, la empresa destacó que los procesos de selección son ágiles, dada la urgencia de cubrir estas vacantes. Le puede interesar: Cerca de 60.000 ofertas laborales sin experiencia en Colombia: estas son las áreas con más vacantes

¿Por qué trabajar en Teleperformance?

Teleperformance es reconocida por ser uno de los mayores empleadores del país dentro del sector BPO, ofreciendo estabilidad y posibilidades de crecimiento profesional. Sus colaboradores destacan beneficios como programas de capacitación continua, planes de bienestar, horarios flexibles en algunas áreas, la posibilidad de trabajo híbrido en ciertos cargos y convenios con instituciones educativas. La compañía también ha sido certificada en varias ocasiones como Great Place to Work, un reconocimiento que respalda su compromiso con el bienestar y el desarrollo de sus empleados. Esto convierte a Teleperformance en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad laboral y oportunidades de crecimiento. Lea más: Empleo temporal en TCL: así puede postularse a las vacantes de fin de año

Áreas con mayor demanda

Los sectores que concentran la mayoría de las ofertas son: - Call center, telemercadeo y BPO: con vacantes para asesores de servicio y soporte. - Ventas: perfiles orientados a la comercialización de productos y servicios. - Servicio al cliente: cargos destinados a la atención de usuarios y resolución de solicitudes.

Un empleo accesible para todos

Uno de los puntos fuertes de esta convocatoria es que muchas de las vacantes no exigen experiencia previa. De esta manera, Teleperformance se convierte en una alternativa real para quienes buscan ingresar al mundo laboral por primera vez. Las ofertas están abiertas de inmediato y la compañía invita a los interesados a aplicar cuanto antes, ya que los procesos de selección se realizan de manera rápida y prioritaria. Conozca también: Trabaje en Maaji: la empresa abrió nuevos cupos laborales en Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá y Cartagena

Ofertas laborales más destacadas en Teleperformance

Experto bilingüe en atención al cliente

Salario: $ 2.650.000. Responsabilidades: - Atender y realizar llamadas en inglés para presentar productos y servicios. - Identificar ofertas que satisfagan las necesidades del cliente. - Manejar objeciones y resolver inquietudes de clientes. - Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente en cada interacción. - Colaborar con equipos internos para mejorar procesos de atención. Requerimientos: - Dominio avanzado del idioma inglés B2. - Habilidades de comunicación efectivas. Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y orientado al cliente. - Bachillerato completo o formación equivalente. Aplique aquí.

Experto en ventas Bilingüe

Salario: $ 2.420.000. Responsabilidades: - Realizar y recibir llamadas en inglés para promocionar y vender productos. - Identificar y adaptar ofertas según las necesidades de los clientes. - Persuadir a los clientes para adquirir los productos ofertados. - Gestionar objeciones de los clientes y cerrar ventas con éxito. Requerimientos: - Dominio avanzado del idioma inglés B2. - Experiencia comprobada en ventas o roles similares. - Excelentes habilidades de comunicación y persuasión. - Capacidad para manejar objeciones y cerrar ventas exitosamente. Postúlese acá.

Experto en ventas y áreas comerciales

Salario: $ 1.423.500. Responsabilidades: - Realizar y recibir llamadas para ventas. - Identificar ofertas adecuadas para clientes. - Persuadir a clientes para adquirir productos. - Resolver objeciones y cerrar ventas. - Colaborar con el equipo para alcanzar objetivos. - Mantenerse actualizado sobre productos y servicios. Requerimientos: - Experiencia previa en ventas o áreas comerciales. - Excelentes habilidades de comunicación. - Capacidad para persuadir y negociar. - Habilidad para manejar objeciones. Envíe la hoja de vida.

¿Cómo postularse a las vacantes de Teleperformance por Magneto Empleos?