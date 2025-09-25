x

Comfenalco Antioquia abrió vacantes en Medellín en ventas, administración y manufactura, ¿cómo aplicar?

Comfenalco Antioquia, a través de su Headhunter, conecta a las empresas con el mejor talento en Medellín. Las vacantes están en sectores como ventas, administración, producción y manufactura.

  Comfenalco Antioquia impulsa la empleabilidad en Medellín con vacantes en ventas, administración y manufactura. FOTO: GETTY
    Comfenalco Antioquia impulsa la empleabilidad en Medellín con vacantes en ventas, administración y manufactura. FOTO: GETTY
  • El Headhunter de Comfenalco Antioquia conecta a las empresas con el mejor talento en Medellín. FOTO: GETTY
    El Headhunter de Comfenalco Antioquia conecta a las empresas con el mejor talento en Medellín. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 36 minutos
Comfenalco Antioquia, a través de su servicio Headhunter es un conector entre las empresas que buscan talento estratégico y las personas interesadas en acceder a nuevas oportunidades laborales en Medellín.

Su objetivo es claro: encontrar a los profesionales, mandos medios y directivos que impulsen el propósito de cada organización, al mismo tiempo que brinda a los candidatos la posibilidad de crecer en su carrera.

Le puede interesar: Bogotá y Medellín ofrecen más de 18.000 empleos con contrato indefinido: sectores y cómo postularse

Sectores con más oportunidades de empleo

El Headhunter de Comfenalco Antioquia conecta a las empresas con el mejor talento en Medellín. FOTO: GETTY
El Headhunter de Comfenalco Antioquia conecta a las empresas con el mejor talento en Medellín. FOTO: GETTY

Actualmente, las vacantes disponibles se concentran en sectores clave para la economía de la ciudad, como:

- Operarios, producción y manufactura.

- Ventas.

- Administración y oficina.

Estos sectores ofrecen opciones tanto para quienes buscan estabilidad en contratos indefinidos como para quienes se ajustan mejor a ofertas por obra o labor y contratos a término fijo.

Oportunidades de empleo más destacadas en Comfenalco Antioquia

Director Comercial Inmobiliario

Salario: $ 3.000.000.

Responsabilidades:

- Garantizar y velar por el cumplimiento del equipo de trabajo comercial y general, planificar y coordinan la estrategia comercial aportando al crecimiento continuo de la empresa potencializando las líneas de negocio definidas.

Conozca también: Estas son las empresas que más requieren talento en Colombia; roles solicitados

Requisitos:

- Formación como tecnólogo o profesional en Administración de empresas, ingeniería comercial, economía, marketing y publicidad, negocios internacionales.

- Experiencia de 12 meses.

- Tipo de contrato término fijo.

- Horario: lunes a jueves 8:00 a. m. – 5:30 p. m. Viernes hasta 5:00 pm y se laboran dos sábados al mes.

Aplique aquí.

Coordinador de Compras

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000.

Requerimientos:

- Profesional en administración de empresas, de negocios, ingeniería industrial, negocios internacionales o logística.

- Especialización en áreas afines (deseable)

- Experiencia de 3 a 5 años liderando áreas de la industria manufacturera

- Conocimiento en ERP módulo compras, costos y presupuestos y office avanzado.

- Inglés nivel A2 mínimo (deseable)

Habilidades interpersonales:

- Liderazgo.

- Comunicación efectiva.

- Pensamiento crítico y estratégico.

- Orientación al resultado.

- Negociación.

- Orientación al cliente interno y externo.

Postúlese acá.

Ejecutivo/a de Cuenta

Salario a convenir.

Responsabilidades:

- Gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes.

- Implementar estrategias de venta para alcanzar y superar metas comerciales mensuales.

- Ampliar el portafolio de clientes mediante la identificación de nuevas oportunidades.

- Asegurar nuevos prospectos de clientes cada mes.

- Colaborar con equipos internos para garantizar la satisfacción del cliente.

Conozca también: Empleo remoto en Medellín: más de 450 vacantes lo esperan, incluso sin experiencia previa

Requerimientos:

- Profesional en administración comercial ingeniería comercial ingeniería mecánica o afines.

- Estudiantes próximos a graduarse (8vo. semestre en adelante) también son considerados.

- Mínimo seis meses de experiencia en gestión comercial.

- Habilidades comprobadas en cumplimiento de metas.

- Capacidad para implementar estrategias de venta efectivas.

Envíe la hoja de vida.

Asesor Comercial Para Sector Industrial

Salario: $ 2.200.000 a $ 4.000.000.

Responsabilidades:

- Gestión de cuentas clave y desarrollo de relaciones duraderas.

- Elaboración de propuestas personalizadas para clientes.

- Seguimiento postventa para asegurar la satisfacción del cliente.

- Colaborar con el equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Requerimientos:

- Profesional en negocios internacionales, ingenierías o administración de empresas.

- Diplomado o especialización en gestión comercial o ventas.

Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse a las ofertas de Comfenalco Antioquia?

El proceso para aplicar es sencillo y completamente en línea, gracias a la plataforma Magneto Empleos. A través de este portal, los interesados pueden:

1- Crear un perfil con su hoja de vida actualizada.

2- Buscar las vacantes disponibles en Medellín bajo la categoría de Comfenalco Antioquia.

3- Postularse directamente a los cargos de su interés y hacer seguimiento al estado de su aplicación.

De esta manera, Comfenalco Antioquia sigue fortaleciendo su apuesta por conectar empresas con el mejor talento y por generar más y mejores oportunidades para los trabajadores de la región.

