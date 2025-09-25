Comfenalco Antioquia abrió vacantes en Medellín en ventas, administración y manufactura, ¿cómo aplicar?

Comfenalco Antioquia, a través de su servicio Headhunter es un conector entre las empresas que buscan talento estratégico y las personas interesadas en acceder a nuevas oportunidades laborales en Medellín.
Su objetivo es claro: encontrar a los profesionales, mandos medios y directivos que impulsen el propósito de cada organización, al mismo tiempo que brinda a los candidatos la posibilidad de crecer en su carrera.
