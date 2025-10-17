¿Busca ingresos extra? Bogotá, Cali y Medellín concentran más de 8.000 vacantes de medio tiempo

Llegar a fin de mes un poco corto de dinero o con deudas es una sensación desconsoladora, para eso, el trabajo de medio tiempo sigue siendo una alternativa atractiva para quienes buscan complementar sus ingresos o obtener mayor flexibilidad laboral. En Colombia, la plataforma Magneto Empleos reporta actualmente más de 8.000 ofertas laborales de medio tiempo activas en todo el país.
Los sectores con mayor demanda son Mercadeo y publicidad, Ventas y Servicio al cliente, áreas en las que las empresas requieren perfiles con habilidades comunicativas, orientación al cliente y manejo de herramientas digitales.
