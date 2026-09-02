¿Cuáles son los trabajos mejor pagados en Antioquia? Estos pueden superar los $20 millones

Los cargos especializados en ciberseguridad y tecnología se encuentran entre los mejor remunerados de Antioquia. De acuerdo con la Guía Salarial Buk 2026, un líder de ciberseguridad registra una mediana salarial de $21,2 millones, una cifra que multiplica por casi seis el salario mediano de los trabajadores formales del departamento, que se ubica en $3.554.430.
Después de los líderes de ciberseguridad, entre los cargos con las medianas salariales más altas en Antioquia aparecen el especialista en gestión ágil de proyectos, con $12,2 millones, y el líder de aseguramiento de la calidad de software (QA), con $11,7 millones.
La brecha salarial también se refleja en la percepción de los trabajadores. Según Buk, el 80 % de los trabajadores en Colombia considera que su remuneración está por debajo del mercado, una percepción que está relacionada con su intención de buscar nuevas oportunidades laborales.
El estudio, elaborado a partir del análisis de más de 78.000 registros administrativos de nómina de más de 1.000 organizaciones privadas en Colombia, muestra las diferencias que existen entre los salarios según el cargo y el nivel de especialización.
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