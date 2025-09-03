Personas con discapacidad podrán acceder a más de 1.200 ofertas de empleo en el país; conozca las vacantes

Aunque cada vez se avanza más en temas de inclusión laboral en Colombia, las personas en condición de discapacidad enfrentan grandes barreras para acceder al mercado laboral: solo el 19,5% de esta población está ocupada, frente al 60,4% de quienes no tienen discapacidad, según cifras del Dane para el trimestre abril-junio de 2025. Sin embargo, hay varias ofertas laborales abiertas a las que puede acceder este grupo en Magneto Empleos.
Y es que, en medio de esta brecha, hay más de 1.200 vacantes exclusivas para esta población, que buscan impulsar la inclusión laboral y generar nuevas oportunidades en distintos sectores.
