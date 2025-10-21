x

Más de 1.000 empleos disponibles con contratos por prestación de servicios en Colombia

Los sectores de salud, ventas y educación concentran la mayor oferta laboral. Algunas vacantes permiten trabajar en modalidad híbrida o remota.

Johan García Blandón
hace 36 minutos
Cada vez más empresas en Colombia están apostando por contrataciones bajo la modalidad de prestación de servicios, una alternativa que ofrece flexibilidad tanto para empleadores como para trabajadores independientes. Actualmente, hay más de 1.000 vacantes activas con este tipo de contrato en diferentes regiones del país, según la plataforma Magneto Empleos.

De ese total, unas 300 oportunidades se ofrecen en formato híbrido y alrededor de 100 en modalidad remota, lo que demuestra que el trabajo flexible sigue consolidándose como una opción atractiva en el mercado laboral colombiano.

Sectores con mayor demanda

Los sectores que más están contratando bajo esta modalidad son salud, ventas, servicio al cliente, docencia, administración y oficina. Estas áreas se caracterizan por la alta rotación de personal y por la posibilidad de contratar de forma ágil para cubrir necesidades temporales o por proyectos específicos.

Le puede interesar: Empresas colombianas buscan talento para trabajo remoto e híbrido; hay más de 4.000 ofertas y así puede aplicar

Oportunidades laborales más destacadas por prestación de servicios

Coordinador de operaciones Motorizado - Bogotá

Salario: 2.200.000.

Responsabilidades:

- Coordinar las operaciones logísticas diarias.

- Asegurar la eficiencia en la planeación y ejecución de rutas.

- Supervisar y apoyar al personal operativo.

- Garantizar el cumplimiento de indicadores y tiempos de entrega.

- Mantener comunicación constante con el cliente y con los equipos internos.

Requerimientos:

- Técnico o tecnólogo en logística administración o carreras afines.

- Experiencia en transporte o coordinación operativa.

- Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

- Moto propia para desplazamiento o vivir cerca al barrio Venecia/Talavera.

Aplique aquí.

Odontólogo general y estético - Medellín

Salario: 4.000.000 a 8.000.000.

Responsabilidades:

- Realizar procedimientos estéticos dentales y de odontología general.

- Asesorar a pacientes sobre opciones de tratamientos dentales.

- Colaborar con el equipo para ofrecer soluciones integrales a los pacientes.

- Promocionar y vender servicios odontológicos.

Lea más: Empleos en Bogotá: hay 117.000 oportunidades; más de 2.000 son híbridas y remotas

Requerimientos:

- Título profesional en odontología.

- Mínimo 3 años de experiencia en odontología general y estética.

- Excelente presentación personal.

- Experiencia en promoción y venta de servicios odontológicos.

- Disponibilidad de portafolio fotográfico de procedimientos estéticos.

Postúlese acá.

Community Manager agencia creativa - Medellín

Salario a convenir.

Funciones principales:

- Diseñar y ejecutar parrillas de contenido mensual para redes sociales, alineadas con la marca.

- Redactar textos con estilo, claridad y una ortografía impecable.

- Crear, grabar y editar contenido audiovisual dinámico para plataformas como Instagram y TikTok.

- Ser protagonista frente a cámara cuando el contenido lo requiera.

- Desarrollar guiones y narrativas que enganchen en reels, historias y otros formatos digitales.

- Identificar tendencias y convertirlas en oportunidades creativas que aumenten alcance y engagement.

- Monitorear la comunidad digital, respondiendo y generando conversación auténtica.

- Coordinar con diseño y mercadeo para alinear campañas digitales integradas que cuenten una misma historia.

Requisitos:

- Profesional o estudiante de últimos semestres en Publicidad,

- Diseño, Mercadeo, Diseño de Producto, Diseño Interactivo o áreas afines.

Conocimientos y habilidades:

- Experiencia mínima de 2 años en manejo de redes sociales y creación de contenido digital.

- Dominio de Instagram, TikTok y herramientas de gestión y análisis.

- Creatividad, redacción impecable y buen ojo para el storytelling.

- Capacidad para grabar, editar videos y estar frente a cámara con naturalidad.

- Organización, autonomía y enfoque en resultados.

- Comunicación asertiva, trabajo en equipo y adaptación a la presión.

Envíe la hoja de vida.

Coordinador de operaciones - Barranquilla y Medellín

Salario: 2.500.000.

Responsabilidades:

- Coordinar las operaciones logísticas diarias.

- Asegurar la eficiencia en la planeación y ejecución de rutas.

- Supervisar y apoyar al personal operativo.

- Garantizar el cumplimiento de indicadores y tiempos de entrega.

- Mantener comunicación constante con el cliente y con los equipos internos.

Conozca también: ¿Busca ingresos extra? Bogotá, Cali y Medellín concentran más de 8.000 vacantes de medio tiempo

Requerimientos:

- Técnico o tecnólogo en logística administración o carreras afines.

- Experiencia en transporte o coordinación operativa.

- Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

Conozca más detalles aquí para la vacante en Barranquilla.

Postúlese acá para Medellín.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Quienes deseen aplicar pueden hacerlo a través de Magneto Empleos siguiendo estos pasos:

1- Crear o actualizar su perfil con la hoja de vida.

2- Escribir en el buscador “prestación de servicios”.

3- Filtrar por modalidad (presencial, híbrida o remota).

4- Seleccionar la oferta de interés y hacer clic en “Aplicar”.

