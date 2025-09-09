Trabajo remoto en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.100 vacantes disponibles

El trabajo remoto ya no es una alternativa pasajera sino una de las modalidades más solicitadas por aquellos que buscan equilibrar su vida laboral y personal. En Colombia esta tendencia sigue creciendo y según datos de Magneto Empleos hay más de 1.100 vacantes disponibles en esta modalidad en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.
Los sectores con más oportunidades son Recursos Humanos; Administración y oficina; Call center, telemercadeo y BPO; y Servicio al cliente, áreas que han encontrado en el trabajo remoto una forma de ampliar su cobertura y atraer talento sin importar la ubicación geográfica.
Especialistas en empleabilidad coinciden en que el trabajo remoto se ha convertido en la nueva normalidad. Expertos en empleabilidad coinciden en que el trabajo remoto se ha convertido en una ventaja competitiva tanto para empresas como para trabajadores. Por un lado, las organizaciones reducen costos de operación y acceden a un mayor número de candidatos; mientras que los empleados disfrutan de flexibilidad, ahorro en transporte y más tiempo para su vida personal.
