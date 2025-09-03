x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Primer empleo: compañías tienen más de 36.000 ofertas sin experiencia en varias ciudades del país

Distintos sectores productivos están reclutando personas sin experiencia, una oportunidad ideal para recién graduados y bachilleres.

  • El mercado laboral abre espacio a perfiles jóvenes y sin experiencia, con énfasis en habilidades blandas y disposición para aprender. FOTO: GETTY
    El mercado laboral abre espacio a perfiles jóvenes y sin experiencia, con énfasis en habilidades blandas y disposición para aprender. FOTO: GETTY
  • Iniciar la vida profesional es posible con estas vacantes que valoran la motivación y las ganas de crecer. FOTO: GETTY
    Iniciar la vida profesional es posible con estas vacantes que valoran la motivación y las ganas de crecer. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 17 minutos
bookmark

Emoción, tensión y hasta miedo suelen ser las emociones que se experimentan a la hora de buscar el primer empleo. Y es que este suele ser uno de los mayores retos para los jóvenes en Colombia y la falta de experiencia laboral es la principal barrera. Pero cada vez más empresas entienden la importancia de abrir espacios para nuevos talentos que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral y en Magneto hacer más de 36.000 vacantes para esta población.

Según el Dane, más del 18% de los jóvenes entre 18 y 28 años se encuentra en condición de desempleo, lo que pone en evidencia la necesidad de generar programas y vacantes que faciliten su entrada al mercado. Ante eso, Magneto Empleos se convirtió en una plataforma clave para conectar a los jóvenes con compañías que buscan personal en cargos operativos, comerciales y administrativos, aun cuando no tengan experiencia previa.

Le puede interesar: Buscan personal: empleos para personas con conocimiento en inteligencia artificial con pagos de hasta $11 millones

Sectores con más oportunidades que no requieren experiencia para jóvenes

Iniciar la vida profesional es posible con estas vacantes que valoran la motivación y las ganas de crecer. FOTO: GETTY
Iniciar la vida profesional es posible con estas vacantes que valoran la motivación y las ganas de crecer. FOTO: GETTY

En la actualidad, se encuentran más de 36.000 vacantes disponibles en Magneto para personas que buscan su primer empleo. La mayor concentración de ofertas está en sectores como:

1- Ventas y servicio al cliente: call centers, asesores comerciales y promotores.

2- Logística y transporte: auxiliares de bodega, mensajeros y ayudantes operativos.

3- Producción y manufactura: operarios, asistentes de planta y empaque.

4- Administración y oficina: auxiliares administrativos y de archivo.

Estas posiciones suelen ser una puerta de entrada para quienes recién culminaron el bachillerato, carreras técnicas o tecnológicas, y representan la oportunidad de adquirir experiencia y comenzar una trayectoria laboral.

Lea más: Personas con discapacidad podrán acceder a más de 1.200 ofertas de empleo en el país; conozca las vacantes

Primer empleo con beneficios y estabilidad

Aunque son cargos que no requieren experiencia, las compañías ofrecen contratos formales con todas las prestaciones de ley, horarios definidos y posibilidades de crecimiento dentro de la empresa.

Además, varias organizaciones incluyen capacitaciones internas que ayudan a los jóvenes a desarrollar competencias técnicas y habilidades blandas, lo que incrementa sus posibilidades de ascenso.

Consejos para aplicar a un empleo sin experiencia

Aunque muchas de estas vacantes no exigen trayectoria previa, una postulación bien estructurada puede marcar la diferencia frente a otros candidatos. Estos son algunos puntos clave a tener en cuenta:

- Destacar la formación: incluir en la hoja de vida cursos, talleres o certificaciones, incluso si son de corta duración o virtuales.

- Resaltar habilidades blandas: la puntualidad, la comunicación, el trabajo en equipo y la disposición para aprender son aspectos muy valorados por las empresas.

- Adaptar la hoja de vida: utilizar palabras clave relacionadas con el cargo incrementa las posibilidades de superar filtros automatizados.

- Prepararse para la entrevista: aunque no se cuente con experiencia, es recomendable pensar en ejemplos académicos o personales que demuestren responsabilidad y compromiso.

- Mostrar motivación: la actitud y el interés genuino por crecer dentro de la organización son factores decisivos para los reclutadores.

Conozca también: Contratan de inmediato: hay más de 78.000 ofertas laborales disponibles en el país

Ofertas más destacadas para personas sin experiencia

Asesor comercial con y sin Experiencia zona centro en Bogotá

Salario: $ 1.623.500 a $ 3.000.000.

Requisitos:

- Personas con excelente actitud, motivación comercial y orientación al logro.

- No se requiere experiencia previa.

- Ideal para personas con ganas de crecer y generar buenos ingresos rápidamente.

- Bachiller culminado.

- Disponibilidad para trabajar en puntos físicos.

Responsabilidades:

- Vender un producto innovador de pagos automáticos (tecnología sin contacto, fácil de vender).

Aplique acá.

Sales Trainee – Bilingual No Experience Required - Medellín, Barranquilla, Bogotá, Armenia y Cali.

Salario: $ 2.200.000.

Responsabilidades:

- Prospectar activamente mediante llamadas en frío correos electrónicos y LinkedIn.

- Identificar y calificar prospectos según el perfil de cliente ideal (ICP).

- Agendar reuniones con leads calificados para el equipo de Account Executives (AEs).

- Subir y mantener información actualizada en plataformas como Lusha Apollo Salesforce u otras.

- Ejecutar cadencias y secuencias de contacto.

- Analizar métricas clave de desempeño (tasa de apertura conversión etc.).

- Participar en reuniones de equipo recibir retroalimentación y contribuir a la mejora continua.

Requerimientos:

- Nivel de inglés avanzado (C1).

- Disponibilidad para trabajar de manera presencial luego del entrenamiento.

- Flexibilidad horaria para adaptarse a cambios de turno.

Postúlese acá.

Mesero con o sin experiencia - Bogotá

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.650.000.

Responsabilidades:

- Brindar excelente atención al cliente

- Conocer al detalle la carta y los precios, para poder ofrecerlos al publico

- Tomar de manera correcta el pedido a los clientes y así mismo despachar correctamente los productos

- Realizar orden y aseo del área de trabajo

Requsitos:

- No requiere experiencia.

Envíe la hoja de vida en este enlace.

Cajeros con o sin Experiencia - Bogotá

Salario a convenir.

Requisitos:

• Bachiller con o sin experiencia

• Experiencia en servicio al cliente y/o ventas

• Experiencia en facturación de productos

• Arqueos, apertura y cierre de caja.

• Conocimiento y experiencias en diferentes medios de pago,

• Manejo de personal y visual de tienda.

Conozca más detalles aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes en Magneto?

Postularse es sencillo:

- Ingresar a la plataforma Magneto Empleos.

- Crear un perfil con datos básicos, estudios y aspiración salarial.

- Activar el filtro en la parte izquierda del portal por “sin experiencia”.

- Postularse directamente a las ofertas disponibles y hacer seguimiento desde la misma plataforma.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida