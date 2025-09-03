Primer empleo: compañías tienen más de 36.000 ofertas sin experiencia en varias ciudades del país

Emoción, tensión y hasta miedo suelen ser las emociones que se experimentan a la hora de buscar el primer empleo. Y es que este suele ser uno de los mayores retos para los jóvenes en Colombia y la falta de experiencia laboral es la principal barrera. Pero cada vez más empresas entienden la importancia de abrir espacios para nuevos talentos que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral y en Magneto hacer más de 36.000 vacantes para esta población.
Según el Dane, más del 18% de los jóvenes entre 18 y 28 años se encuentra en condición de desempleo, lo que pone en evidencia la necesidad de generar programas y vacantes que faciliten su entrada al mercado. Ante eso, Magneto Empleos se convirtió en una plataforma clave para conectar a los jóvenes con compañías que buscan personal en cargos operativos, comerciales y administrativos, aun cuando no tengan experiencia previa.
