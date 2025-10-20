TuBoleta busca profesionales en Bogotá para fortalecer sus áreas administrativas y de mercadeo, ¿cómo aplicar?

La compañía TuBoleta, reconocida por la comercialización de boletería y gestión de eventos, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales dirigidas a profesionales en distintas áreas por medio de la plataforma Magneto Empleos.
Dentro de los sectores con mayor demanda de talento se encuentran mercadeo y publicidad, contabilidad, administración y oficina. Todas las vacantes están ubicadas en Bogotá y ofrecen contratos a término indefinido, además de la posibilidad de trabajar en modalidad híbrida, combinando jornadas presenciales y remotas.