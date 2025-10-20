TuBoleta busca profesionales en Bogotá para fortalecer sus áreas administrativas y de mercadeo, ¿cómo aplicar?

La compañía TuBoleta, reconocida por la comercialización de boletería y gestión de eventos, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales dirigidas a profesionales en distintas áreas por medio de la plataforma Magneto Empleos. Dentro de los sectores con mayor demanda de talento se encuentran mercadeo y publicidad, contabilidad, administración y oficina. Todas las vacantes están ubicadas en Bogotá y ofrecen contratos a término indefinido, además de la posibilidad de trabajar en modalidad híbrida, combinando jornadas presenciales y remotas.

¿Por qué trabajar en TuBoleta?

La empresa colombiana con 25 años de experiencia en el mercado del ticketing requiere talento en áreas como mercadeo, contabilidad y administración. FOTO: GETTY

TuBoleta resaltó en su presentación institucional que es una “compañía colombiana con 25 años en el mercado del ticketing”, manteniéndose como líder en la venta y distribución de boletería en el país. Asimismo, recordó que, al ingresar al mercado colombiano, “marcó un hito porque agregó los canales digitales a la comercialización, convirtiéndose en uno de los primeros e-commerce en Colombia”. Actualmente, la empresa continúa fortaleciendo su posición en el sector del entretenimiento, “buscando y ofreciendo la mejor experiencia de usuario, manteniendo el liderazgo en el sector y siendo la empresa que ha comercializado los espectáculos más importantes del país”, indicó TuBoleta.

Profesional en bienestar organizacional, capacitación y SST

Salario: 3.000.000 a 4.000.000. Responsabilidades: - Diseñar e implementar programas de bienestar laboral y calidad de vida. - Brindar acompañamiento psicosocial individual y grupal a colaboradores. - Apoyar procesos de capacitación, desarrollo de competencias y talleres psicoeducativos. - Liderar campañas de salud mental, autocuidado y equilibrio vida-trabajo. - Promover iniciativas de clima organizacional y fortalecimiento del sentido de pertenencia. - Colaborar transversalmente con el área de Gestión Humana en procesos de desarrollo, selección y cultura. Requisitos: - Profesional en Psicología (con tarjeta profesional vigente). - Mínimo 2 años de experiencia en bienestar organizacional, desarrollo o acompañamiento psicosocial. - Conocimiento en estrategias de psicoeducación y formación grupal. - Excelentes habilidades de comunicación, empatía y manejo de grupos. - Disponibilidad presencial en el Movistar Arena, de lunes a viernes. Aplique aquí.

Especialista en estrategia de audiencias

Salario: 6.000.000. Responsabilidades: - Desarrollar estrategias de segmentación basadas en datos de compra, navegación y comportamiento digital. - Analizar tendencias de consumo en los diferentes verticales del entretenimiento. - Diseñar perfiles y clusters de consumidores para personalizar campañas de marketing. - Trabajar con equipos de CRM, performance y ventas para definir audiencias objetivo. - Monitorear KPIs como frecuencia de compra, ticket promedio, retención y LTV. - Implementar modelos de propensión y predicción de compra. - Coordinar con equipos de BI / Data Science la integración de dashboards de audiencias. - Diseñar estrategias de fidelización y engagement para usuarios. Requisitos: - Formación: Profesional en Mercadeo, Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ciencia de Datos o afines. - Deseable: Especialización o maestría en Analítica, Ciencia de Datos o Marketing Digital. - Experiencia de cuatro a seis años en audiencias, analítica de clientes o data marketing. - Experiencia en ticketing, e-commerce, entretenimiento o retail digital. Postúlese acá.

Especialista en experiencia web

Salario: 5.000.000 a 5.100.000. Funciones: - Administrar y actualizar el contenido de eventos, páginas de categorías, creación de landing pages y otros componentes del sitio desde el CMS. - Realizar ajustes básicos en HTML y CSS para personalizar fichas de eventos o estructuras de contenido. - Garantizar la correcta visualización de los contenidos en dispositivos móviles (responsive). - Colaborar con producto y tecnología para proponer y ejecutar mejoras al journey de usuario. - Configurar etiquetas mediante Google Tag Manager para optimización de conversiones. - Realizar pruebas funcionales de navegación, visualización, carga y flujo de compra. - Validar que la información cargada cumpla con estándares de conversión (CTA visibles, calendario funcional, precios claros, imágenes óptimas). - Documentar flujos y coordinar con proveedores técnicos en caso de incidencias. Envíe la hoja de vida.

Head de Planeación Financiera

Salario: 7.000.000 a 9.000.000. Responsabilidades: - Presentar informes financieros internos y externos. - Realizar proyecciones de flujo de caja. - Analizar indicadores financieros clave. - Coordinar equipos financieros para asegurar el cumplimiento de objetivos. - Asesorar en la toma de decisiones estratégicas. Requerimientos: - Título profesional en Contabilidad o Finanzas. - Especialización/Maestría en Finanzas o campos afines. - Más de seis años de experiencia en presentación de informes y proyecciones. - Experiencia en cargos de coordinación o jefatura. - Habilidades analíticas, liderazgo y comunicación. Postúlese ahora mismo acá.

Coordinador de marketing

Salario: 5.000.000 a 6.300.000. Responsabilidades: - Coordinar agencias proveedores y equipos internos para asegurar eventos impecables. - Gestionar presupuestos flujos de trabajo y reportes estratégicos. - Traducir la estrategia en acciones de marketing 360° efectivas. - Asegurar el cumplimiento de las metas de ventas y la satisfacción de los fans. Requerimientos: - Título profesional en Mercadeo Comunicación Administración o campos relacionados. - Más de 5 años de experiencia en marketing y coordinación de eventos conciertos o entretenimiento. - Experiencia en trade marketing y medios de comunicación tradicionales y digitales. - Capacidad para gestionar presupuestos análisis de datos y campañas. - Nivel de inglés B2 para interactuar con stakeholders internacionales. Conozca más detalles acá.

¿Cómo postularse por medio de Magneto Empleos?