Las víctimas del conflicto armado también tienen lugar en la Fiesta del Libro

Comida, artesanía, joyas y más hacen parte de los emprendimientos de personas víctimas del conflicto armado, pospenadas y en proceso de reincorporación que están en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín.

En total son 33 emprendimientos que llegaron a la fiesta a través del programa Manos de Paz y la alcaldía de Medellín como parte de su compromiso con la construcción de paz, la inclusión social y el desarrollo económico.

Esta apuesta institucional tiene como propósito fortalecer las unidades productivas de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, con oportunidades para la comercialización de sus productos y el crecimiento de sus negocios.